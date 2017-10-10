طرح جمع آوری کودکان کار غیر کارشناسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا هاشم زایی با انتقاد از نحوه جمع‌آوری کودکان کار با بیان اینکه اجرای این گونه طرح‌های کارشناسی نشده، نتیجه مثبتی را به همراه نخواهد داشت، گفت: اقدامات ضربتی بدون انجام کار کارشناسی نه تنها در رابطه با این موضوع بلکه در هیچ حوزه دیگری نیز تاکنون جواب نداده است.

وی ادامه داد: در خصوص کودکان کار، اهداف از پیش تعیین شده‌ای که با نظر کارشناسان مشخص شده باشد، وجود ندارد، کما اینکه می‌بینیم تعداد زیادی از این افراد، از آن سوی مرزها وارد کشور شده و این روند همچنان دارد، چراکه تاکنون عزم جدی برای حل این معضل به صورت ریشه‌ای وجود نداشته است.

هاشم‌زایی با تاکید بر اینکه تا زمانی که کودکانی برای انجام کارهای سخت معرفی شوند، نمی‌توان با مافیای ایجادشده در این بخش مبارزه کرد، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون نباید جمع‌آوری این کودکان از سطح شهر تنها به این مرحله محدود شود، بلکه لازم است مسئولان امر برای ساماندهی آنها تدابیری بیندیشند، به این صورت که اصلا کودک کاری وجود نداشته باشد، که مافیایی هم در جهت بهره‌برداری از آنها ایجاد شود.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در پاسخ به اینکه آیا قانونگذاران برای موضوع ساماندهی کودکان کار چاره‌اندیشی کرده‌اند، یادآورشد: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان برای حمایت از همه کودکان کمتر از هجده سال تصویب شده است، با این حال اگر مسئولان مربوطه در بهزیستی و شهرداری برای ساماندهی کودکان کار با موانع قانونی مواجه شده‌اند، می‌توانند ازطریق تعامل با مجلس خلاءهای قانونی موجود را برطرف کنند، البته نمایندگان مجلس نیز چنانچه احساس می‌کنند در این رابطه نیاز به اصلاح قانون وجود دارد، می‌توانند طرحی را ارائه دهند.