راهیابی ۴۲ فیلم مستند به بخش مسابقه جشنواره «مسیر عشق»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی جشنواره، ۲۹ مستند بلند و ۲۲۹ مستند کوتاه جشنواره «مسیر عشق» شرکت کرده اند که از این میان ۳۰ اثر در بخش مستند کوتاه و ۱۲ اثر در بخش مستند بلند توسط کارشناسان انتخاب شدند و به بخش مسابقه راه یافتند.

اسامی آثار بخش رقابتی به شرح زیر است:

*بخش مستند کوتاه:

۱- فرش ثارالله/ علیرضا سبحانی

۲- عاشورا در ماسوله/ حسین مکرمی - پیمان زندی

۳- نامیرا/ پناه برخدا رضایی

۴- حقیقت سرخ/ مجتبی قاسمی

۵- عمود ۳۱۳/ حسام ارمغانی

۶- گام های حقیقت/ حسین احمدی

۷- میزبان/ مسعود دهنوی

۸- سربند/ محمد طالبی

۹- شوق دیدار/ محمد طالبی

۱۰- عطرعاشقی/ علی شفیعی

۱۱- به همین سادگی/ علی شهابی نژاد

۱۲- من مستشار هستم/ علی حسن پور

۱۳- این شرح بی نهایت -هفت/ مصطفی دالایی

۱۴- عید شهادت/ پناه برخدا رضایی

۱۵- روژ الست/ یزدان پرونده

۱۶- آنها که نرفته اند/ جعفر میرناصری

۱۷- هرخانه یک زائرسرا/ حسن رحیمی

۱۸- آن جا چراغی روشن می شود .../ امیرفیضی

۱۹- کاروان عاشقی/ هادی محمدی درواری

۲۰- قدم به راه گذار/ هادی زهره کاشانی

۲۱- راه و نامه/ امید مدحج

۲۲- چند قدم تا بهشت/ سید مجتبی خیام الحسینی

۲۳- پای پیاده/ محمدحسن مولائی

۲۴- فرمانده جواد/ روح الله رفیعی

۲۵- اشک های آسمانی/ سیدمصطفی شیرزادی

۲۶- تبرک/ سید مصطفی شیرزادی

۲۷- دستان کوچک من/ سیدمصطفی شیرزادی

۲۸- روزی که مسیح میگرید/ سیداحمد حسینی مقدم

۲۹- زبان سکوت/ وحید چاووش

۳۰- سلام بر علی پسر موسی/ امین قدمی

*بخش مستند بلند:

۱- در مسیر عاشقی/ مصطفی فرد

۲- پیاده تا بهشت/ احمد جان میرزایی

۳- این شرح بی نهایت – هشت/ مصطفی دالایی

۴- سفرنامه کربلا/ مرتضی گلیاری

۵- کربلا جغرافیای یک تاریخ/ داریوش یاری

۶- خیزاب عشق/ اصغر جاوید

۷- شما چه کسی هستید / وحید چاووش

۸- حاشیه ای کوتاه بر یک متن بلند/ وحید چاووش

۹- صبحی که نزدیک است/ وحید چاووش

۱۰- سوگ خوانی در یزد/ حسن نقاشی

۱۱- محرم سسی/ یونس مقدم

۱۲- بابایی/ مظفر حسینخانی هزاوه

داوران جشنواره پس از رویت تمامی آثار، برگزیدگان نهایی را معرفی می کنند.

نخستین جشنواره بین المللی فیلم و عکس «مسیر عشق» با محوریت محرم و راهپیمایی اربعین حسینی در عراق و ایام شهادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در ایران برگزار می شود.