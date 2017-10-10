راهیابی ۴۲ فیلم مستند به بخش مسابقه جشنواره «مسیر عشق»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی جشنواره، ۲۹ مستند بلند و ۲۲۹ مستند کوتاه جشنواره «مسیر عشق» شرکت کرده اند که از این میان ۳۰ اثر در بخش مستند کوتاه و ۱۲ اثر در بخش مستند بلند توسط کارشناسان انتخاب شدند و به بخش مسابقه راه یافتند.
اسامی آثار بخش رقابتی به شرح زیر است:
*بخش مستند کوتاه:
۱- فرش ثارالله/ علیرضا سبحانی
۲- عاشورا در ماسوله/ حسین مکرمی - پیمان زندی
۳- نامیرا/ پناه برخدا رضایی
۴- حقیقت سرخ/ مجتبی قاسمی
۵- عمود ۳۱۳/ حسام ارمغانی
۶- گام های حقیقت/ حسین احمدی
۷- میزبان/ مسعود دهنوی
۸- سربند/ محمد طالبی
۹- شوق دیدار/ محمد طالبی
۱۰- عطرعاشقی/ علی شفیعی
۱۱- به همین سادگی/ علی شهابی نژاد
۱۲- من مستشار هستم/ علی حسن پور
۱۳- این شرح بی نهایت -هفت/ مصطفی دالایی
۱۴- عید شهادت/ پناه برخدا رضایی
۱۵- روژ الست/ یزدان پرونده
۱۶- آنها که نرفته اند/ جعفر میرناصری
۱۷- هرخانه یک زائرسرا/ حسن رحیمی
۱۸- آن جا چراغی روشن می شود .../ امیرفیضی
۱۹- کاروان عاشقی/ هادی محمدی درواری
۲۰- قدم به راه گذار/ هادی زهره کاشانی
۲۱- راه و نامه/ امید مدحج
۲۲- چند قدم تا بهشت/ سید مجتبی خیام الحسینی
۲۳- پای پیاده/ محمدحسن مولائی
۲۴- فرمانده جواد/ روح الله رفیعی
۲۵- اشک های آسمانی/ سیدمصطفی شیرزادی
۲۶- تبرک/ سید مصطفی شیرزادی
۲۷- دستان کوچک من/ سیدمصطفی شیرزادی
۲۸- روزی که مسیح میگرید/ سیداحمد حسینی مقدم
۲۹- زبان سکوت/ وحید چاووش
۳۰- سلام بر علی پسر موسی/ امین قدمی
*بخش مستند بلند:
۱- در مسیر عاشقی/ مصطفی فرد
۲- پیاده تا بهشت/ احمد جان میرزایی
۳- این شرح بی نهایت – هشت/ مصطفی دالایی
۴- سفرنامه کربلا/ مرتضی گلیاری
۵- کربلا جغرافیای یک تاریخ/ داریوش یاری
۶- خیزاب عشق/ اصغر جاوید
۷- شما چه کسی هستید / وحید چاووش
۸- حاشیه ای کوتاه بر یک متن بلند/ وحید چاووش
۹- صبحی که نزدیک است/ وحید چاووش
۱۰- سوگ خوانی در یزد/ حسن نقاشی
۱۱- محرم سسی/ یونس مقدم
۱۲- بابایی/ مظفر حسینخانی هزاوه
داوران جشنواره پس از رویت تمامی آثار، برگزیدگان نهایی را معرفی می کنند.
نخستین جشنواره بین المللی فیلم و عکس «مسیر عشق» با محوریت محرم و راهپیمایی اربعین حسینی در عراق و ایام شهادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در ایران برگزار می شود.
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