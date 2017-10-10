روانشناسی اسلامی باید وارد نظام روانشناسی ایران شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد کلانتری رئیس کمیسیون روانشناسی چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی درباره مقاله های رسیده به این کمیسیون گفت: در حدود ۱۲۰ مقاله به این کمیسیون رسید که از این میان ۱۰ مقاله پذیرفته شد.

وی درباره کیفیت مقاله های رسیده گفت: کیفیت مقاله ها از ضعیف تا قوی متفاوت است اما تعداد مقاله های خوب کم بود. مقاله های پذیرفته شده هم باید مورد حمایت قرار بگیرند و با برنامه ریزی، مقاله ها در هر سال با کیفیت تر شوند. در غیر این صورت مقاله ها در هر سال فقط تکرار می شوند. مقاله های امسال هم نسبت به سال قبل از پیشرفت بیشتری برخوردار بودند.

کلانتری با اشاره به کمیسیون روانشناسی اسلامی در کنگره بیان کرد: روانشناسی ما از نوع غربی و به فرموده مقام معظم رهبری روانشناسی ترجمه ای و وارداتی است. ما نیاز به روانشناسی متناسب با فرهنگ اسلامی مان داریم. رسیدن به چنین مقصودی نیاز به کار دارد و در این زمینه هم کم کاری شده است.

رئیس کمیسیون روانشناسی چهارمین کنگره علوم انسانی اسلامی افزود: کمیسیون ما فراخوانی به کل دانشگاه های کشور ارسال کرده و اعلام کرد مقاله های با موضوع روانشناسی اسلامی را حمایت می کند. هدف این بود که نظام روانشناسی اسلامی در کشور شکل بگیرد.

وی ادامه داد: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی روانشناسی اسلامی است که قرار بود بعد از پیروزی انقلاب و بازگشایی دانشگاه ها و انقلاب فرهنگی شکل بگیرد اما چنین اتفاقی نیوفتاده است. ما همچنان مصرف کننده روانشناسی غربی هستیم و این در شان جمهوری اسلامی که در منطقه می درخشد، نیست. ایران با عنوان نظام اسلامی در جهان مطرح است و باید علوم آن اسلامی شود اما چنین نشده است. این بحث فرهنگی، دانشگاهی، حوزوی و همه جانبه است.

کلانتری با اشاره به مراکزی که به صورت جدی به حوزه روانشناسی اسلامی پرداخته اند، گفت: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در قم در این زمینه کار می کند و شاید از سایر مراکز قدمت بیشتری داشته باشد. دانشگاه دارالحدیث قم هم در زمینه روانشناسی اسلامی فعالیت می کند. این مرکز در فضای حوزوی کار می کند اما مشکل ما عدم ورود در فضای دانشگاهی است. ما می خواهیم روانشناسی اسلامی به دانشگاه ها ورود کند اما اینطور نشده و بیشتر محدود به حوزه شده است.

وی افزود: پیوند حوزه و دانشگاه که مورد نظر امام خمینی(ره) بود تحقق پیدا نکرده است. امام معتقد بودند حوزه و دانشگاه باید با هم همکاری کنند اما این ارتباط و همکاری بسیار ضعیف و به شکل صوری و ظاهری است و عملیاتی نشد. هنوز یک دانشگاهی و یک حوزوی در کنار یکدیگر قرار نگرفته اند و کاری را انجام نداده اند.

استاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: حوزویان دانشگاهیان را قبول ندارند و دانشگاهیان هم حوزویان را تایید نمی کنند. در این عدم ارتباط اشکال وجود دارد و ما هنوز نمی دانیم اشکال کار کجاست. اما این پیوند ایجاد نشده و تحولی که در هر دو سو باید ایجاد کند، ایجاد نشده است.

کلانتری با اشاره به ارائه تعاریف و دیدگاه های جدید در مقاله های رسیده گفت: نظرات جدیدی بیان شده اما با احتیاط بوده است. مشکل ما در زمینه نظریه پردازی است و مقالات از نظر ارائه نظریه، قوی نیستند. ما حرف جدید برای گفتن داریم اما طرز بیان آن در قالب یک مدل وجود ندارد. مثلا تفکر صدرایی قرار است وارد نظام روانشناسی شود اما ورود آن هنوزنتیجه ای که باید داشته باشد را ندارد و یا با استقبال دانشگاه ها روبرو نشده است. مشکل ما همچنان غربی بودن سیستم های دانشگاهی است.

وی با اشاره به روند اسلامی کردن روانشناسی گفت: این روند نسبتا خوب بود ولی بیش از این از حوزه و دانشگاه انتظار می رود. تا زمانی که روانشناسی اسلامی وارد جامعه نشود و با زندگی مردم پیوند نخورد کارایی خود را نشان نمی دهد. مشکل ما در جنبه های کاربردی است.

کلانتری یادآور شد: اگر روانشناسی اسلامی صرفا در قالب تئوری باشد در بن بست می ماند مانند پایان نامه های دانشجویان که با زحمت فراوان تهیه می شوند اما در کتابخانه ها باقی می مانند و هیچ استفاده ای از آنها نمی شود.

وی استفاده از چنین سرمایه ای را مستلزم کاری همه جانبه و ورود به سیستم دانشگاه عنوان کرد و گفت: روانشناسان این حوزه باید جدی گرفته شوند و از آنها برای به میدان آمدن دعوت به عمل آید. اگر حوزه بخواهد برای دانشگاه تصمیم گیری کند با مقاومت دانشگاه روبرو می شود اما اگر دانشگاه ها سهیم باشند، بسیار سودمندتر خواهد بود.

کلانتری افزود: گروه های دانشگاهی باید در به کارگیری روانشناسی اسلامی سهیم شوند و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در این زمینه باید ورود کند و از پایان نامه های ارشد و دکتری حمایت کند. دانشجویان ارشد و دکتری ما از اساتید جلوتر هستند زیرا پایان نامه های خود را در زمینه های روانشناسی اسلامی انتخاب می کنند. زمینه ایجاد شده و خوشبختانه مقالات بیشتری منتشر می شوند که نیاز به مدیریت پژوهشی و فرهنگی دارد.

وی در پایان اضافه کرد: روانشناسی اسلامی باید وارد نظام روانشناسی ایران شود و این کار بسیار ظریف فرهنگی است که اگر با عجله و شتاب انجام شود با مقاومت روبرو می شود.