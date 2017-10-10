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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۲

موضوعات فصلنامه «مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی» اعلام شد

موضوعات فصلنامه «مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی» اعلام شد

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی فراخوان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این فصلنامه از پژوهشگران دعوت می­‌کند تا مقاله­‌های خود در موضوعات اعلام شده در سایت فصلنامه بارگذاری کنند.

مهاجرت نخبگان، علوم انسانی و توسعه، مسائل نظام دانایی در ایران، اشتغال فارغ‌­التحصیلان در ایران، آب و محیط زیست، علوم انسانی، عدالت و معضل فقر، وضعیت پسا استعماری موضوعات این دوره از فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی هستند.

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منتشر می‌شود.

این فصلنامه درصدد است تا در بین پژوهش های تجربی، عملی و نظری رشته‌های مختلفِ حوزه علوم انسانی، به ویژه علوم اجتماعی و آموزش عالی فضای گفتمانی ایجاد کرده و بتواند در ترویج و غنای علمی دانش میان‌رشته‌ای، و همچنین تفسیر و رفع مسائل جامعه معاصر گام موثری بردارد.

کد مطلب 4110095

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