به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این فصلنامه از پژوهشگران دعوت میکند تا مقالههای خود در موضوعات اعلام شده در سایت فصلنامه بارگذاری کنند.
مهاجرت نخبگان، علوم انسانی و توسعه، مسائل نظام دانایی در ایران، اشتغال فارغالتحصیلان در ایران، آب و محیط زیست، علوم انسانی، عدالت و معضل فقر، وضعیت پسا استعماری موضوعات این دوره از فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی هستند.
فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منتشر میشود.
این فصلنامه درصدد است تا در بین پژوهش های تجربی، عملی و نظری رشتههای مختلفِ حوزه علوم انسانی، به ویژه علوم اجتماعی و آموزش عالی فضای گفتمانی ایجاد کرده و بتواند در ترویج و غنای علمی دانش میانرشتهای، و همچنین تفسیر و رفع مسائل جامعه معاصر گام موثری بردارد.
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