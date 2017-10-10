به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این فصلنامه از پژوهشگران دعوت می­‌کند تا مقاله­‌های خود در موضوعات اعلام شده در سایت فصلنامه بارگذاری کنند.

مهاجرت نخبگان، علوم انسانی و توسعه، مسائل نظام دانایی در ایران، اشتغال فارغ‌­التحصیلان در ایران، آب و محیط زیست، علوم انسانی، عدالت و معضل فقر، وضعیت پسا استعماری موضوعات این دوره از فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی هستند.

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منتشر می‌شود.

این فصلنامه درصدد است تا در بین پژوهش های تجربی، عملی و نظری رشته‌های مختلفِ حوزه علوم انسانی، به ویژه علوم اجتماعی و آموزش عالی فضای گفتمانی ایجاد کرده و بتواند در ترویج و غنای علمی دانش میان‌رشته‌ای، و همچنین تفسیر و رفع مسائل جامعه معاصر گام موثری بردارد.