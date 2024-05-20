شهادت پاداش چهار دهه خدمت آیت الله رییسی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسی دوشنبه در آئین پاسداشت خادم الرضا دکتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فقید اظهار کرد: رئیس جمهور محبوب کشورمان عاشق خدمت کردن به مردم و دفاع از محرومان بود که در همین راه نیز به فیض شهادت نائل شدند.

وی اضافه کرد: همه مردم شاهد خدمت شبانه روزی و بی منت این عالم بزرگ بودند و همواره ایشان را در بین خود می‌دیدند.

فرماندار مهاباد با اشاره به حزن و اندوه ملت از این حادثه گفت: آیت الله رئیسی عاشق حضور در بین مردم و شنیدن مشکلات آنان بودند تا بتواند به صورت میدانی دغدغه آنان را درک کند.

عباسی عدالت محوری و ساده زیستی را از ویژگی‌های بارز رئیس جمهور فقید دانست و افزود: ایشان همه مردم را به صورت یکسان می‌دیدند و همیشه به قشر محروم و بی بضاعت جامعه نیز توجه می‌کردند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در طول تاریخ مردان بزرگ را از دست داده و بحران‌های زیادی را با سلامت پشت سرگذاشته است، گفت: دشمنان از هر حادثه و اتفاقی خواهان ضربه به نظام ما هستند، اما باید بدانند انقلاب ما به مانند سالیان گذشته حرکت پرشتاب خود را ادامه خواهد داد.

حجت السلام یاسر آقامحمدی رئیس اداره تبلیغات اسلامی هم در این مراسم ضمن تبریک شهادت سید محرومان گفت: رئیس جمهور محبوب ما شخصیت فرا جناحی، فرا مذهبی و فرا ملی بود که با عقل محوری اسلامیت را وارد دنیای سیاست کرد.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی خادم‌الرضا (ع) و هشتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران که عصر یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مسیر بازگشت از مراسم افتتاح سد قیز قلعه‌سی به سمت شهر تبریز، در منطقه ورزقان استان آذربایجان شرقی دچار سانحه هوایی شده بود، به همراه تمامی همراهان، همزمان با شب ولادت امام رئوف علی ابن موسی الرضا (ع) به مقام رفیع شهادت نائل شد.