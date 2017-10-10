ضرورت تقویت جایگاه قرآنی کشور در حوزه بین الملل

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدحسین هاشمی معاونت فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در گفت و گویی بیان داشت: کمیسیون تبلیغ و ترویج فعالیت های قرآنی کارگروه های مختلفی دارد که یکی از این کارگروه ها کارگروه قرآن و بین الملل است.کارگروه قرآن و بین الملل مربوط به فعالیت های برون مرزی قرآنی و فعالیت های قرآنی که در حال حاضر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انجام می دهد ،می شود.

وی در ادامه اظهار کرد: سند راهبردی فعالیت های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای تنظیم فعالیت های راهبردی و فعالیت های برون مرزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بین الملل در کارگروه قرآن و بین الملل پیگیری برنامه ریزی شده است. امروز این سند به شکل نهایی خود در کارگروه قرآن و بین الملل رسیده که در این کارگروه همه نهادهای داخلی که به نحوی در حوزه فعالیت های بین الملل فعالیت می کنند ،همراه ما خواهند بود.

هاشمی در ادامه با بیان اینکه سند راهبردی فعالیت های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ناظر بر کلیاتی است که کشور در حوزه قرآن و فعالیت های برون مرزی قرآنی کریم انجام می دهد، افزود: این سند دارای ٦ راهبرد اصلی و اهداف و جشم انداز می باشد.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز از جایگاه خوبی در حوزه قرآن در جهان برخوردار است ،گفت: ما علاقه مندیم بیش از آنچه که تا کنون در این حوزه انجام شده ،نسبت به تقویت جایگاه قرآنی کشور در حوزه بین الملل فعالیت کنیم .این سند به منظور ارتقا جایگاه کشور در این زمینه شکل گرفته و در حال تصویب است.

وی در خاتمه تصریح کرد: شورای عالی قرآنی و شورای راهبردی و فرهنگی بیت رهبری پشتیبان این سند هستند و ما در تلاشیم که با بهره گیری از همه امکانات و ظرفیت های داخل کشور حضور مقتدرانه ای در حوزه بین الملل داشته باشیم ،به ویژه اینکه در شرایط فعلی شاهد رشد جریان های تکفیری هستیم.