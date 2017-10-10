افتتاح ۴ کلانتری و ایستگاه با ۲ میلیارد تومان اعتبار در شرق تهران

به گزارش خبرنگار مهر، کلانتری فاز یازده مسکن مهر پردیس، ایستگاه پلیس علی آباد ورامین، کلانتری مسکن مهر «مهر آباد» رودهن و کلانتری مسکن مهر «امام رضا(ع) » پاکدشت، پیش از ظهر سه شنبه و هم زمان با هفته ناجا به بهره برداری رسید.

سردار عبدالرضا ناظری، که به همراه حجت الاسلام والمسلمین حسن لزومی در مراسم افتتاحیه کلانتری مسکن مهر امام رضا(ع) پاکدشت، حضور یافته بود، طی سخنانی در جمع خبرنگاران گفت: این کلانتری ها و ایستگاه های پلیس، با همت مسکن و شهر سازی افتتاح شده و امنیت ۶ شهرک و ۴ روستا رابرعهده دارد.

وی با بیان این که ۲ میلیارد تومان برای راه اندازی این ۴ کلانتری و استگاه پلیس مصرف شده است، گفت: امروز و هم زمان با پنجمین روز از هفته ناجا شاهد بهره برداری از طرح های عمرانی پلیس در سراسر کشور بودیم.

بر اساس این گزارش، مراسم افتتاح کلانتری مسکن مهر «مهر آباد» رودهن نیز با حضور ناصر محمودی فر، فرماندار دماوند، مهدی کچویی شهردار رودهن و جمعی از مسئولین شهرستان دماوند افتتاح شد.

بخشدار رودهن در این مراسم طی سخنانی با اشاره به افزایش آرامش مردم منطقه با راه اندازی کلانتری، گفت: پیش از این امور مربوط به کلانتری در مهر آباد، توسط کلانتری رودهن انجام می شد.

مجید صفری ادامه داد: موقعیت جغرافیایی مهرآباد به ویژه در مسکن مهر، سبب شده بود، که کلانتری یکی از نیازهای مهم مردم این منطقه باشد.