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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۲۰:۳۸

آتش سوزی در سوله ۶۰۰ متری دپوی پلاستیک/ حادثه تلفات نداشت

آتش سوزی در سوله ۶۰۰ متری دپوی پلاستیک/ حادثه تلفات نداشت

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع آتش سوزی در یک سوله قدیمی که محل دپوی ضایعات پلاستیکی بود خبر داد و گفت: شعله ها مهار شد و خوشبختانه حادثه تلفات نداشت.

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حادثه گفت:. ساعت ۱۷ و ۲۱ دقیقه عصر امروز وقوع حریق در یک کارگاه قطعات پلاستیکی و محل دپوی پلاستیک به وسعت ۶۰۰ متر مربع در شهرک فیروزبهرام به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله ماموران ۴ ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اعلام اینکه به دلیل آتش گرفتن پلاستیک دود سیاهی از محل حادثه به هوا برخاسته بود و از مسافت طولانی قابل رویت بود افزود: بخش زیادی از یک سوله قدیمی دچار آتش سوزی شده بود که آتش نشانان برای مهار شعله های آن با استفاده از آب به چند گروه تقسیم شده و موفق شدند پس از یک ساعت تلاش شعله های آتش را به محاصره درآورده و مهار کنند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اعلام اینکه در بررسی ها مشخص شده بود هیچ فردی داخل سوله حضور نداشت از این رو آتش نشانان پس از مهار شعله ها اقدام به لکه گیری کردند و محل حادثه را برای بررسی علت وقوع حادثه به کارشناسان علت یاب سازمان تحویل دادند.

کد مطلب 4110508

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