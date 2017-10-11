به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس نیوز روسیه، کارشناسان اقتصادی صندوق بین المللی پول در تازه ترین برآورد خود در گزارشی موسوم به «چشم انداز اقتصاد جهانی» اعلام کردند، پیش بینی می شود قیمت جهانی نفت در سال جاری و آینده میلادی در حدود ۵۰ دلار در هر بشکه باشد.

پیش از این صندوق بین المللی پول در ماه آوریل برآورد کرده بود قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی ۵۵ دلار در هر بشکه خواهد بود.

بر همین اساس میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۴۲ دلار و ۸۴ سنت در هر بشکه افزایش پیدا کرد.

بر پایه این گزارش، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد متوسط قیمت نفت در سال سال جاری میلادی ۵۰ دلار و ۲۸ سنت در هر بشکه و این رقم برای سال ۲۰۱۸ میلادی ۵۰ دلار و ۱۷ سنت به ازای هر بشکه است.