بانک اطلاعاتی غذاهای مازندران تهیه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا قاسمی، پیش از ظهر چهارشنبه، در همایش بزرگداشت روز جهانی غدا، با بیان اینکه سرلوحه کار ما کیفیت و سلامت است، افزود: چرا که صنعت غذا مستقیماً با سفره مردم سروکار دارد و حساسیت موضوع هم به‌همین خاطر است.

نائب رئیس انجمن غذایی، با تأکید بر اینکه این انجمن خود را محدود به یک یا دو شهرستان نکرده‌است، افزود: ما سعی کردیم با برگزاری جلساتی در خصوص کیفیت غذا در اکثر شهرهای مازندران، همه شهرستان‌های استان را درگیر کنیم.

قاسمی با اشاره به افزایش پدیده غذا هراسی در امروز، از جمله کارکردهای انجمن را آشنایی مردم با این امر دانست که چه غذا و با چه کیفیتی برای استفاده مهم‌تر و بهتر است.

وی از اقدامات این انجمن به تهیه بانک اطلاعاتی به‌صورت کتاب اشاره کرد که مورد استقبال مردم و مسئولان قرار گرفته است و از جمله اهداف انجمن با کمک رسانه‌ها را اصلاح و ارتقا تفکر عمومی نسبت به محصولات غذایی، تقویت فرهنگ تولیدگر، پیگیری نظام توزیع محصولات غذایی اشاره کرد.

نائب رئیس انجمن غدایی یکی از راهکارهای حل مشکل مصرف کننده را کم کردن فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده برشمرد و افزود: این امر به صورت پایلوت در شهر آمل انجام شده و ما مستقیما کالاهای تولیدی را در یک فروشگاه در اختیار مردم قرار دادیم که مورد استقبال آنها قرار گرفت و برای موارد بیشتر با استانداری نیز صحبت شده است.