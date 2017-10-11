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۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۶

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

جمع آوری یک میلیاردو۸۰۰میلیون تومان زکات/همایش زکات برگزار می شود

جمع آوری یک میلیاردو۸۰۰میلیون تومان زکات/همایش زکات برگزار می شود

یاسوج- مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت:در سال ۹۶، و طی شش ماهه نخست،  یک میلیارد و ۸۰۰  میلیون تومان زکات واجب، مستحب و فطریه جمع آوری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر چهارشنبه در شورای زکات افزود: از این مبلغ  ۵۰ درصد به حوزه محرومین و حمایت از فقرا اختصاص یافت،  که این میزان معادل ۹۰۰ میلیون تومان است.

محبی تصریح کرد: ۵۰ درصد دیگر این مبلغ به حوزه  عمرانی اختصاص یافت که ۶۳ پروژه در این راستا تعریف شد.

مدیر کل کمیته امداد استان گفت: طبق قانون  باید ۶۰ درصد این مبلغ صرف فقرا بشود، و ۴۰ درصد آن در حوزه عمرانی هزینه شود.

وی ابراز داشت: در حوزه هزینه های پشتیبانی،  فرهنگ سازی و تبلیغات، ۹۶ میلیون تومان  به شهرستان ها اختصاص دادیم.

محبی عنوان کرد: ۷۲۳  روستای استان  مشمول پرداخت زکات است  و این در حالی است که ۲۶۵ روستا زکات پرداخت می کنند.

وی گفت:  ۵۳۳ عامل اختیاری و ۳۰  مبلغ در سطح مناطق هدف فعالیت دارند و همچنین ۱۲۳ شورای زکات در سطوح مختلف در  استان برگزار شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان اظهار داشت:  ۴ همایش آموزشی و توجیهی و تبلیغی در سطح  شهرستان ها برگزار شده است.

 وی افزود: پیش بینی برگزاری همایش طی آذر ماه امسال انجام شده است و عوامل زکات در قالب همایش تشویق می شوند.

محبی گفت: در حوزه تخصیص مالی و پشتیبانی ۶۵ هزار پاکت فطریه چاپ و در اختیار شهرستان ها قرار گرفت.

وی افزود: حدود ۴۷۸ میلیون تومان مجموع کمک های زکات فطریه بود.

محبی از انعقاد تفاهم نامه با چندین دستگاه در حوزه ترویج زکات خبر داد و گفت:  استفاده از فضای مجازی در حوزه تبلیغ و ترویج زکات از جمله برنامه های مورد نظر در سال جاری است.

مدیرکل کمیته امداد استان بیان داشت: ۱۳۰ نفر از نیروهای افتخاری در روستاها تشویق شدند و همچنین  مبلغین زکات  در ماه مبارک رمضان را نیز تشویق کردیم.

محبی تصریح کرد: شناسنامه زکات برای کل شهرستان ها پیش بینی شد و اطلاعات  کلی در آن ثبت می شود.
 

کد مطلب 4111100

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