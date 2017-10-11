جمع آوری یک میلیاردو۸۰۰میلیون تومان زکات/همایش زکات برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر چهارشنبه در شورای زکات افزود: از این مبلغ ۵۰ درصد به حوزه محرومین و حمایت از فقرا اختصاص یافت، که این میزان معادل ۹۰۰ میلیون تومان است.

محبی تصریح کرد: ۵۰ درصد دیگر این مبلغ به حوزه عمرانی اختصاص یافت که ۶۳ پروژه در این راستا تعریف شد.

مدیر کل کمیته امداد استان گفت: طبق قانون باید ۶۰ درصد این مبلغ صرف فقرا بشود، و ۴۰ درصد آن در حوزه عمرانی هزینه شود.

وی ابراز داشت: در حوزه هزینه های پشتیبانی، فرهنگ سازی و تبلیغات، ۹۶ میلیون تومان به شهرستان ها اختصاص دادیم.

محبی عنوان کرد: ۷۲۳ روستای استان مشمول پرداخت زکات است و این در حالی است که ۲۶۵ روستا زکات پرداخت می کنند.

وی گفت: ۵۳۳ عامل اختیاری و ۳۰ مبلغ در سطح مناطق هدف فعالیت دارند و همچنین ۱۲۳ شورای زکات در سطوح مختلف در استان برگزار شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان اظهار داشت: ۴ همایش آموزشی و توجیهی و تبلیغی در سطح شهرستان ها برگزار شده است.

وی افزود: پیش بینی برگزاری همایش طی آذر ماه امسال انجام شده است و عوامل زکات در قالب همایش تشویق می شوند.

محبی گفت: در حوزه تخصیص مالی و پشتیبانی ۶۵ هزار پاکت فطریه چاپ و در اختیار شهرستان ها قرار گرفت.

وی افزود: حدود ۴۷۸ میلیون تومان مجموع کمک های زکات فطریه بود.

محبی از انعقاد تفاهم نامه با چندین دستگاه در حوزه ترویج زکات خبر داد و گفت: استفاده از فضای مجازی در حوزه تبلیغ و ترویج زکات از جمله برنامه های مورد نظر در سال جاری است.

مدیرکل کمیته امداد استان بیان داشت: ۱۳۰ نفر از نیروهای افتخاری در روستاها تشویق شدند و همچنین مبلغین زکات در ماه مبارک رمضان را نیز تشویق کردیم.

محبی تصریح کرد: شناسنامه زکات برای کل شهرستان ها پیش بینی شد و اطلاعات کلی در آن ثبت می شود.

