به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، سهام شرکت علی بابا با پیشی گرفتن از فروشگاه اینترنتی آمازون آمریکا عنوان بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی جهان را از آن خود کرد.

در معاملات امروز بازارهای جهانی، هر سهام علی بابا با ۱.۲ درصد افزایش به ۱۸۴.۳۲ دلار رسید و مجموع سرمایه بازار این فروشگاه اینترنتی چینی به ۴۷۲ میلیارد و یکصد میلیون دلار رسید؛ این درحالی است که سهام آمازون با ۰.۸۷درصد کاهش به ۹۸۲.۳۵ دلار رسید و مجموع ارزش سرمایه این شرکت آمریکایی ۴۷۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار گزارش شده است.

تحلیلگران بازار معتقد هستند، به دلیل عملکرد چشمگیر علی بابا در سال جاری میلادی، این فروشگاه اینترنتی چینی بعداز ۲ سال موافق به باز پس گیری عنوان بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی جهان از آمازون شد.

سهام علی بابا در بورس نیویورک آمریکا یکی از بالاترین افزایش شاخص ها را به خود اختصاص داده است و از ابتدای سال جاری میلادی به بعد بیش از ۱۰۰ درصد سهام علی بابا افزایش نشان داده؛ این در حالی است که سهام آمازون تقریبا با ۳۰ درصد رشد روبرو شده است.

سهام علی بابا در دو ماه اخیر، بعداز اعلام درآمد سه ماه این شرکت که بیش از حد انتظار بوده، ۱۲ درصد افزایش را تجربه کرده است.

سود خالص علی بابا در سال مالی این شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۹۶ درصد رشد به بیش از ۲ میلیارد و یکصد میلیون دلار رسید.

تعداد خریداران کالا از پلت فورم علی بابا به ۴۶۶ میلیون نفر افزایش پیدا کرده که در حدود یک سوم جمعیت چین است.