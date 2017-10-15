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۲۳ مهر ۱۳۹۶، ۹:۵۴

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی، تندیس برند محبوب سال را دریافت کرد

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی، تندیس برند محبوب سال را دریافت کرد

ششمین کنفرانس ملی ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند (IMBC) با حضور جمع کثیری از مدیران عامل و مدیران ارشد سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی، کارآفرینان و کارفرمایان کشور برگزار شد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این کنفرانس یک روزه که روز ۲۰ مهرماه سال جاری و به‌منظور تقدیر از صاحبان برند در حوزه­‌های صنعت، تولید و خدمات و با حضور اساتید برجسته و صاحب‌نام در زمینه بازاریابی، فروش و برندینگ نظیر دکتر بهنود الله‌وردی نیک، دکتر محمود محمدیان و دکتر یحیی علوی در محل سالن همایش‌های دانشگاه شیراز برگزار شد، شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی به‌عنوان برند محبوب ششمین کنفرانس ملی IMBC انتخاب و تندیس برند محبوب سال ۹۶ به این شرکت اعطا شد.

برپایه این گزارش، تاکنون ۵ دوره کشوری کنفرانس‌­های ملی ارتباطات یکپارچه بازاریابی و برند برای بیش از ۳۰۰۰ نفر از مدیران، کارآفرینان و صاحبان برند در طی ۵ سال متوالی برگزار شده است.

کد مطلب 4114007

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