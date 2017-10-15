به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها نمایشگاه «عدم آن چیز» که نخستین نمایشگاه انفرادی امین فخارزاده به شمار می‌رود، شامل نمایش ۱۲ اثر است که ۷ فتو مونتاژ با عنوان «مینیاتور» و پنج نقاشی با عنوان «ترکیب» را که با تکنیک رنگ روغن روی بوم خلق شده اند در معرض دید مخاطبان قرار داده است.

جمشید حقیقت‌شناس نقاش در افتتاحیه این نمایشگاه گفت: تنهایی در تمام آثار این مجموعه به چشم می‌خورد. در این مجموعه شاهد نوعی فقدان هم صحبت هستیم. میل به بودن هم صحبت در این مجموعه به چشم می‌خورد. گویی فخارزاده در این مجموعه تلاش می‌کند تصویری از جامعه جوان و هم نسل اش را به تصویر بکشد.

وی ادامه داد: البته در برخی از آثار با این که دو نفر حضور دارند، این تنهایی جاذبه و جذابیت خود را از دست نمی‌دهد. نقاشی‌های فخارزاده تلاش دارد که حرف خودش را بزند و این نقاشی‌ها بسیار عریان و بی‌پروا هستند.

این نقاش درباره پالت رنگی نقاشی و فتومونتاژهای فخارزاده بیان کرد: پالت رنگی این هنرمند به زندگی شخصی و تجربیات او و آرزوهایش باز می‌گردد و هرکجا که فقدان، کم رنگ می‌شود شاهد تغییر رنگ پالت او هستیم.

در ادامه امین فخارزاده گفت: ایده شکل‌گیری این مجموعه در دوران دانشجویی‌ام و چهار سال پیش شکل گرفت. اما در این مدت اخیر تصمیم گرفتم که این ایده را با توانایی که در فتومونتاژ دارم به مرحله اجرا برسانم.

وی ادامه داد: فرش ایرانی همواره ذهن من را درگیر خودش کرده است. با این که تکنولوژی پیشرفت کرده است اما در فرش ایرانی در مواقعی تکنولوژی را کنار می‌گذارد و به شکل سنتی پیش می‌رود. به عنوان مثال تکنولوژی تونالیته تک رنگ را برای فرش انتخاب می کنیم و این یکی از موضوعاتی بود که ذهنم را درگیر خودش کرده بود.

فخارزاده بیان کرد: این خصوصیت را من در نقاشی‌هایم به کار بردم و در نقاشی‌هایم تلاش می کنم از تک رنگ استفاده کنم. در فتومونتاژها که از عنوان مینیاتور استفاده کرده‌ام ، به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مینیاتور توجه داشته‌ام و در نقاشی‌هایم که عنوانش ترکیب است، کمپوزسیون برایم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نمایشگاه «عدم آن چیز» تا سوم آبان در گالری میرمیران خانه هنرمندان ایران میزبان علاقه‌مندان است.