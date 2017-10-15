تولد ناایمن و غیربهداشتی در منزل/ نوزاد یک روزه افغان احیاء شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - نامجو زحمتکش: فرزند سومشان بود، پاسی از شب گذشته بود که صدای گریه‌اش سکوت خانه نورمحمد را شکست و آهنگ خوش و دلنشینش، خنده بر لبان نازنین نشاند.

ساعتی از این لحضات خوش نگذشته بود که رنگ رخساره نوزاد کبود شد و نازنین را نگران کرد؛ نورمحمد نوزاد را فورا به بهداری شهر رساند.

نوزاد علایم حیاتی نداشت

مهنا امیری پزشک مرکز خدمات جامع سلامت آبدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه بود که یک تبعه افغانستانی ساکن شهر آبدان در حالی‌که قنداق نوزادی در دست داشت سراسیمه وارد مرکز خدمات جامع سلامت این شهر شد و درخواست کمک کرد که بلافاصله بیمار پذیرش و معاینه شد.

وی افزود: بیمار نوزادی پسر بود که دقایقی قبل در شرایط کاملا غیر ایمن و بهداشتی در منزل متولد شده بود که به دنبال آن و به دلیل شرایط سخت زایمان و عدم تجهیزات پزشکی و نبود مامای حاذق و دوره دیده با مشکل جدی مواجه بود.

وی اضافه کرد: نوزاد کاملا سیانوز، فاقد عکس العمل، هوشیاری و نبض محیطی و به طور کلی بدون علائم حیاتی بود که بلافاصله اقدامات کامل درمانی و احیاء آغاز شد.

احیاء موفق نوزاد

سرپرست تیم احیا مرکز خدمات جامع سلامت آبدان در شرح اقدامات انجام شده برای احیاء قلبی و ریوی (CPR) این نوزاد افغانی گفت: سریعا عملیات CPR با ماسک‌بک، اکسیژن‌تراپی و انجام ماساژ فلبی آغاز شد، سپس بیمار اینتوبه و داروی اپی‌نفرین تزریق شد.

پدر در گوشه‌ای از راهرو مرکز دست به دعا بلند کرده بود و چشمانش بر در اتاق CPR متوقف شده بود که صدای گریه‌های نوزادش حاکی از برآورده شدن دعا و حاجتش می‌داد، فوری به سمت اتاق CPR خیز برداشت تا خبری دقیق بگیرد.

نوزاد احیاء شده بود ولی همچنان کاهش سطح هوشیاری داشت و در معاینه، مردمک‌ها به اصطلاح دیالته بودند، اینها را پزشک سرپرست تیم احیاء می‌گوید و ادامه داد: خوشبختانه با عنایت پروردگار متعال و تلاش موثر همکارانم و وجود تجهیزات مناسب و پیشرفته و با انجام CPR، اینتوبیشن، دارو درمانی، تنفس بیمار و نبض وی برگشت و عملیات احیا با موفقیت انجام شد.

وی افزود: عملیات احیاء بر روی این نوزاد افغانی حدود ۴۰ دقیقه ادامه داشت که بلافاصله بعداز برگشت نبض بیمار، نوزاد با حمایت تنفسی ،با ماسک‌بک به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان اعزام شد.

گریه‌ای که خنده بر لبان مادر نشاند

امیری زیباترین لحظه زندگی کاری هر پزشک را درمان موفقیت آمیز بیمارش دانست و گفت: خوشحالی لحظه احیا و درمان بیماران برای پزشک و کادر درمانی قابل وصف نیست و همه بیمارانی که برای درمان به ما مراجعه می‌کنند را یکی از اعضاء خانواده خود در نظر می‌گیریم و از تمام توان خود برای درمان آنها استفاده می‌کنیم.

این پزشک مرکز خدمات جامع سلامت آبدان اضافه کرد: احیای نوزادان یکی از شایع‌ترین و مشکل‌ترین اقدامات در پزشکی است که اگر عملیات احیا بدرستی انجام نشود نوزادان دچار عوارض عصبی، انواع معلولیت‌ها و حتی مرگ می‌شود.

ارایه خدمات سلامت ارتباطی به ملیت ندارد

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر نیز با تقدیر از تیم احیاء مرکز خدمات جامع سلامت آبدان گفت: در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش اتاق احیاء ایجاد و به دستگاه‌های پیشرفته تجهیز شده‌اند.

احمد آخوندی با بیان اینکه حوزه سلامت به تمامی ساکنین شهرستان دیر خدمات بهداشتی درمانی ارایه می‌کند، گفت: ارایه خدمات بهداشتی درمانی ارتباطی به نوع ملیت ندارد و به تمامی ساکنین شهرستان و مراجعبن به مراکز خدمات جامع سلامت و بیمارستان‌ها خدمات درخواستی به طور کامل ارایه می‌شود.

وی افزود: بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ نفر غیر ایرانی در شهرستان دیر ساکن‌اند که برای تمامی آنها پرونده سلامت الکترونیک همانند افراد ایرانی تشکیل شده و به صورت روتین خدمات بهداشتی درمانی دریافت می‌کنند.

ارائه خدمات رایگان به ۳۵ مادر باردار غیر ایرانی

وی درخصوص مراقبت‌های مادران و کودکان غیر ایرانی گفت: ارایه خدمات مراقبتی به مادران و کودکان غیرایرانی با حساسیت ویژه دنبال می‌شود و بهورزان و مراقبین بهداشتی شاغل در خانه‌های بهداشت و پایگاه سلامت به این مسئله اهتمام ویژه دارند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر افزود: اکنون ۳۵ مادر باردار غیر ایرانی که بیشتر نیز تیعه افغانستان هستند در این شهرستان خدمات سلامت به صورت رایگان دریافت می‌کنند و در ارایه خدمات سلامت به آنها ،تفاوتی با مادران ایرانی نیست.

وی با بیان اینکه در ۷ ماهه اخیر تعداد ۵ زایمان در منزل انجام شده است گفت: انجام زایمان در واحد تسهیلات زایمانی با حضور ماما و به صورت رایگان انجام می‌شود لذا مادران از ترس فقر اقتصادی سلامت خود و نوزادشان را به خطر نیندازند.

ارائه خدمات بیمه‌ای به اتباع

آخوندی افزود: افراد غیر ایرانی که کارت اقامت دارند می‌توانند با مراجعه به دفاتر بیمه اقدام به اخذ دفترچه بیمه کنند و از خدمات بیمه‌ای همچون افراد ایرانی بهره‌مند شوند.

این مقام مسئول در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت بروز مشکلات درمانی با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند و اکیپ فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ شهرستان دیر در تمامی ۲۴ ساعت شبانه‌روز آماده ارائه خدمات به صورت رایگان به مصدومین احتمالی در همه نقاط شهرستان است.