مشکلات اجرای فاز دوم طرح محدوده کاهش

آرش حسینی میلانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه اجرای فاز دوم طرح کاهش آلایندگی نیاز به الزاماتی دارد، افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی برای اجرای این طرح الزامات و امکاناتی را مطرح کرده بود که این امکانات باید فراهم شود. برای اجرای طرح کاهش آلایندگی باید مسایل اقتصادی و اجتماعی مربوط به این طرح را در نظر گرفت که این مساله باید با حساسیت بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح با مسئله فرسودگی خودروها در تهران روبرو هستیم که برای جایگزینی آن باید ابعاد مختلف را در نظر گرفت و طرح را به دقت بررسی کرد.

تشکیل کارگروه ویژه کاهش آلودگی هوا

عضو شورای شهر تهران همچنین درباره تعطیلات زمستانه و تأثیر آن در کاهش آلودگی هوا در نیمه دوم سال گفت: این مساله مربوط به آموزش و پرورش است و باید کیفیت برنامه های آموزشی در نظر گرفته است. البته طبق مصوبه دولت در تیرماه سال ۹۵، کارگروهی باید با محوریت آموزش و پرورش تشکیل و شورا نیز باید در این کارگروه مشارکت کند.

فاز نخست اجرای طرح LEZ از ابتدای نیمه دوم سال ۹۵ در تهران آغاز شد. طرحی که بر اساس آن تمامی خودروهای فاقد معاینه فنی در صورت ورود به محدوده ترافیکی زوج و فرد جریمه می شدند اما این طرح پس از مدت کوتاهی متوقف شد. همچنین قرار است در مرحله دوم این طرح برای خودروهای کاربراتوری محدودیت ایجاد شود و به گفته سعید قیصر مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور ورود خودروهای کاربراتوری به محدوده LEZ از شهریور ۹۶ ممنوع است، این در حالی است که هنوز مشکلات طرح مذکور برطرف نشده و اجرای دقیق آن در بلاتکلیفی است.