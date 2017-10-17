کاهش قیمت نفت یک تریلیون دلار به اوپک ضرر زد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، «محمد بارکیندو» دبیر کل اوپک گفت: در ۲ سال اخیر علاوه بر اینکه سرمایه گذاری در صنعت نفت با افت چشمگیری روبرو شده بلکه درآمدهای نفتی کشورهای عضو اوپک هم کاهش پیدا کرده و در مجموع کشورهای صادر کننده اوپک بیش از یک تریلیون دلار ضرر کرده اند.
از اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی قیمت نفت از تقریبا نزدیک به ۱۲۰ دلار در هر بشکه به نصف کاهش پیدا کرده است.
البته اوپک پیش بینی کرد تقاضای بازار جهانی نفت تا سال ۲۰۲۲ میلادی بطور میانگین ۱.۲ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت و تقاضای بازار نفت از سال ۲۰۳۵ تا ۲۰۴۰ میلادی به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت.
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