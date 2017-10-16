ثبت نام ١٠ کاندیدا برای شرکت در انتخابات فدراسیون بوکس

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت نام‌نویسی از کاندیداهای ریاست فدراسیون بوکس که از یازدهم مهرماه آغاز شده بود، امروز (دوشنبه) به پایان رسید و ۱۰ نفر برای حضور در مجمع انتخابات فدراسیون ثبت نام کردند.

اسامی کاندیداها به شرح زیر است:

*افشین داوری

*روح الله حسینی

*حسین ثوری

*حسین فشی

*دلاور صیامی

*بهزاد کتیرایی

*بدرالملوک کهرنگی

*حمید توحیدی

*علی کریمی فیروزجایی

*فرهاد نیکوخصال

پیش بینی می شود انتخابات فدراسیون بوکس پیش از دی ماه برگزار شود؛ هرچند فدراسیون جهانی بوکس در واکنش به تغییر ناگهانی ریاست بوکس یکسال مانده به پایان دوره چهارساله ناطق نوری هرگونه برگزاری انتخابات را غیرمجاز دانسته است.