روسیه تلگرام را جریمه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، روسیه در ژوئن گذشته از تلگرام خواسته بود تا اطلاعات محرمانه برخی کاربران خود را به کرملین تحویل دهد؛ زیرا مدعی بود برخی تروریست ها از امکانات تلگرام برای طرح ریزی حملات خود استفاده می کنند.

به دنبال مخالفت تلگرام با این درخواست، دادگاهی در شهر مسکو پایتخت روسیه، تلگرام را به پرداخت ۸۰۰ هزار روبل، معادل ۱۴ هزار دلار جریمه محکوم کرده است. دولت روسیه از تلگرام خواسته بود تا کلیدهای رمزگشایی از داده های کاربران مظنون خود را افشا کند که تلگرام از اجرای این درخواست سرباز زده بود.

پاول دوروف بنیانگذار و مالک تلگرام درخواست های دولت روسیه را غیرقانونی توصیف کرده بود و افزوده بود ایجاد امکان دسترسی مخفیانه به داده های کاربران این برنامه کار درستی نیست.

وی گفته است در برابر این حکم دادگاه تقاضای فرجام خواهی خواهد کرد و از وکلای داوطلب به این منظور کمک خواسته است.