  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲

پس از مخالفت با افشای اطلاعات؛

روسیه تلگرام را جریمه کرد

روسیه تلگرام را جریمه کرد

مقامات دولت روسیه پس از مخالفت تلگرام با افشای اطلاعات محرمانه برخی کاربران این برنامه گپ موبایلی تصمیم به جریمه آن گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، روسیه در ژوئن گذشته از تلگرام خواسته بود تا اطلاعات محرمانه برخی کاربران خود را به کرملین تحویل دهد؛ زیرا مدعی بود برخی تروریست ها از امکانات تلگرام برای طرح ریزی حملات خود استفاده می کنند.

به دنبال مخالفت تلگرام با این درخواست، دادگاهی در شهر مسکو پایتخت روسیه، تلگرام را به پرداخت ۸۰۰ هزار روبل، معادل ۱۴ هزار دلار جریمه محکوم کرده است. دولت روسیه از تلگرام خواسته بود تا کلیدهای رمزگشایی از داده های کاربران مظنون خود را افشا کند که تلگرام از اجرای این درخواست سرباز زده بود.

پاول دوروف بنیانگذار و مالک تلگرام درخواست های دولت روسیه را غیرقانونی توصیف کرده بود و افزوده بود ایجاد امکان دسترسی مخفیانه به داده های کاربران این برنامه کار درستی نیست.

وی گفته است در برابر این حکم دادگاه تقاضای فرجام خواهی خواهد کرد و از وکلای داوطلب به این منظور کمک خواسته است.

کد مطلب 4116526

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها