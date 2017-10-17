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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۸

با مشاوره ریما رامین‌فر

«گم و گور» به صحنه می‌رود/ امیر جعفری در قبرستانی که مرده ندارد!

«گم و گور» به صحنه می‌رود/ امیر جعفری در قبرستانی که مرده ندارد!

نمایش «گم و گور» به نویسندگی مشترک امیر مهندسیان و هادی احمدی و کارگردانی امیر مهندسیان در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه تئاتر «شنل» قصد دارد در جدیدترین تجربه خود نمایش «گم و گور» به نویسندگی مشترک امیر مهندسیان و هادی احمدی و کارگردانی امیر مهندسیان را در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه ببرد. در این اثر نمایشی ریما رامین فر به عنوان مشاور کارگردان حضور دارد.

ماجرای «گم و گور» در قبرستانی اتفاق می افتد که سال ها به خاطر خرافات شکل گرفته و هیچ مرده ای در آن دفن نمی شود.

امیر جعفری بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون در نمایش «گم و گور» به ایفای نقش می پردازد.

مرتضی میرمنتظمی و محمد قدس نیز تهیه کنندگی نمایش «گم و گور» را بر عهده دارند.

امیر مهندسیان پیش از این نمایش های «آدم برفی»، «مرحوم»، «جشن» و «لیلی نام تمام دختران ایران زمین است» را به صحنه برده بود.

کد مطلب 4116545
فریبرز دارایی

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    نظرات

    • دادور IR ۲۱:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۸
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      با سلام خواهشمندم برای اجرا در شیراز نیز برنامه ریزی کنید

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