به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای گذشته تدوین نهایی فیلم توسط بهرام دهقانی و محمد نجاریان به پایان رسیده و طراحی و ترکیب صدا توسط بهمن اردلان در استودیو بهمن همچنان ادامه دارد و مراحل پایانی را طی می‌کند.

«آستیگمات» دومین فیلم مجیدرضا مصطفوی بعد از «انارهای نارس» است که در جشنواره های خارجی حضور یافت و توسط انجمن جهانی منتقدان سینمایی (فیپرشی) مورد تحسین قرار گرفت.

فیلمبرداری فیلم اواسط بهمن ماه سال گذشته آغاز شد و آخر اسفندماه به پایان رسید و نخستین نمایش «آستیگمات» در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر امسال خواهد بود.

مهتاب نصیرپور، محسن کیایی، باران کوثری، هادی حجازی فر، سیامک صفری، حسین پاکدل، بهنوش بختیاری، حسام محمودی محمد شاکری (و با حضور) نیکی کریمی در این فیلم ایفای نقش می کنند