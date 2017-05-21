۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۱۵

تدوین «آستیگمات» به پایان رسید

تدوین فیلم سینمایی «آستیگمات» به کارگردانی مجیدرضا مصطفوی توسط بهرام دهقان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «آستیگمات» به کارگردانی مجیدرضا مصطفوی این روزها مراحل فنی را پشت سر می گذارد. به تازگی تدوین این فیلم توسط بهرام دهقان به پایان رسیده و به زودی سایر مراحل فنی فیلم از جمله صداگذاری و ساخت موسیقی آغاز می شود.

مهتاب نصیرپور، محسن کیایی، باران کوثری، هادی حجازی فر، حسین پاکدل، سیامک صفری، حسام محمودی، بهنوش بختیاری، محمد شاکری و با حضور نیکی کریمی گروه بازیگران «آستیگمات» را تشکیل می دهند.

عوامل اصلی فیلم عبارتند از تهیه کننده و کارگردان: مجیدرضا مصطفوی، نویسندگان: پیام کرمی، مجیدرضا مصطفوی، مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، تدوین: بهرام دهقان، طراح صحنه و لباس: حسن روح پروری، طراح گریم: محسن دارسنج، مدیر صدابرداری: بابک اردلان، مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان: امین قوامی، منشی صحنه: نسیم سید علیخانی، عکاس: احمدرضا شجاعی، دستیار دوم کارگردان: محمدرضا کشمیری، جلوه های ویژه: آرش آقابیک، مدیر تولید: مهدی چراغی، جانشین تولید: حامد آزادی، مدیر تدارکات: آرش مجتهدپور، مشاور رسانه ای: آریان امیرخان.

