به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گاردین، بررسی های انجام گرفته نشان می دهد اگر برگزیت در بازه زمانی ۲ ساله خود به سرعت انجام نگیرد و این انتقال یعنی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به سرعت پیش نرود، به بلاتکلیفی بیشتر آینده لندن منجر خواهد شد و صدها هزار مشاغل را در حوزه های مختلف بویژه بخش خدمات مالی به خطر می اندازد.

این یعنی هر چه زودتر باید بریتانیا، برگزیت را انجام دهد تا مانع از به خطر افتادن ۷۵ هزار شغل در بخش خدمات مالی در لندن شود.

در حال حاضر طولانی شدن فرآیند برگزیت نه تنها روند نزولی سرمایه گذاری در بریتانیا را به مراه خواهد داشت بلکه بعداز مارس ۲۰۰۹ میلادی بریتانیا دیگر عضو اتحادیه اروپا نخواهد بود و انجام فعالیت های مالی دیگر برای شرکت ها از لندن میسر نیست.

همچنین به دنبال برگزیت اگر بریتانیا از قوانین تجارت جهانی جا بماند؛ یعنی دیگر تجارت آزادی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا نباشد، لندن ۱۰ میلیارد پوند درآمد مالیاتی خود را از دست می دهد.

این در حالی است که وابستگی لندن به قوانین تجارت جهانی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از فعالیت های مرتبط با بخش خدمات مالی را تحت الشعاع قرار می دهد.

از سویی دیگر شرکت ها به اجاره فضاهای جدید تجاری در شهرهای فرانکفورت، پاریس، دوبلین و دیگر مراکز مالی اروپا روی آورده اند و در اوایل ماه جاری میلادی «گلمن ساچ» اعلام کرد که در یک برج ۳۷ طبقه ای در فرانکفورت، ۸ طبقه آن را رزرو کرده است.

بر پایه این گزارش، ظاهرا فرآیند مذاکرات برگزیت به این زودی ها به نتیجه نخواهد رسید و به گفته معاون بانک انگلیس اگر کریستمس برسد و مذاکرات به نتیجه ای نرسد، آن وقت شرکت ها باید احتمال انتقال بریتانیا در بازه زمانی از پیش تعیین شده را کاهش دهند.