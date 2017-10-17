تیزر «کلنل» با صدای سالار عقیلی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «کلنل» به کارگردانی خیرالله تقیانی پور این روزها ساعت ۱۹:۳۰ در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا می شود. در این اثر نمایشی حسین پاکدل، شهرام‌ حقیقت‌ دوست، اتابک نادری، سیروس همتی، آرش آصفی، مونا فرجاد، آتیه جاوید، مصطفی ساسانی، جواد پورزند، وحید نفر، علیرضا ناصحی، الهه شه‌ پرست، حسین شفیعی، محمد شکری، سیامک توده فلاح، محسن مهری دروی، آناهیتا خسروی، سمیرا سلیمی، زینب قمری، میلاد ابراهیمی، مهیار طهماسبی، حامد بدیعی، نگار جعفری، سروناز جمشیدی، امیر باد بدست و آیسان حداد به عنوان بازیگر حضور دارند.

سالار عقیلی قطعاتی را به آهنگسازی بابک زرین برای نمایش «کلنل» خوانده و به تازگی تیزر این اثر نمایشی با صدای عقیلی منتشر شده است.

علی زارعی مدیر تولید، علی شهبازی دستیار و برنامه ریز، رضا شاپورزاده طراح صحنه، پریدخت عابدین نژاد طراح لباس، ماریا حاجیها طراح چهره پردازی، رضا خضرایی طراح نور، مریم نراقی مشاور رسانه ای، مهدی دوایی طراح پوستر، مهدی آشنا عکاس، علی المعی موسیقی، گروه اجرایی نمایش «کلنل» را تشکیل می دهند.

نمایش «کلنل» در سال‌ های مشروطه دوم (مشروطه صغیر - استبداد محمدعلی‌ شاه قاجار) روایت می‌ شود و داستان «عزیز» جوان ۳۵ ساله‌ متمول و جاه‌ طلبی از خاندان قاجار را روایت می کند که به‌ دنبال پوشیدن ردای حاکمیت تهران است.