خبر حمایت مسکو از طالبان برای انحراف جامعه جهانی از شکست ناتو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، وزارت خارجه روسیه به دنبال انتشار گزارش روزنامه تایمز انگلستان، مبنی بر حمایت مالی مسکو از طالبان اعلام کرد که این خبر جعلی است و صرفا برای منحرف ساختن توجه جامعه جهانی از شکست سیاست نظامی ناتو در افغانستان، منتشر شده است.

روز گذشته روزنامه (The Times) گزارشی را به نقل از یک منبع ناشناس مرتبط با گروه «تحریک طالبان» منتشر کرد که نشان می‌داد روسیه مواد نفتی رایگان در اختیار طالبان قرار می‌دهد و این گروه از این طریق ماهانه ۲.۵ میلیون دلار درآمد دارد تا بتواند در مقابل نیروهای ناتو با شدت بیشتر بجنگد.

اما وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که این گزارش مانند گزارش‌هایی که پیش از این منتشر شده جعلی است و برای انحراف توجه جامعه جهانی از شکست سیاست نظامی ناتو در افغانستان، منتشر شده که برخورد «حسودانه» کشورهای غربی نسبت به تلاش‌های مسکو و شرکای منطقه ای آن به خصوص سازمان همکاری‌ شانگهای را نشان می‌دهد.

وزارت خارجه روسیه تصریح کرد که روسیه و متحدانش در تلاش اند تا افغانستان به ثبات برسد.

مسکو همچنین اعلام کرد که به جای این دست اتهامات باید روی تداوم پروازهای هلیکوپترهای ناشناس در مناطق تحت نفوذ تروریست ها و همچنان افزایش تلفات غیر نظامیان در حمله نظامیان ناتو تمرکز شود.

وزارت خارجه روسیه همچنین گفت: روسیه هیچ گونه کمکی به طالبان نکرده و با دولت افغانستان افغانستان همکاری می‌کند تا این کشور به صلح و ثبات برسد و از لحاظ اقتصادی شکوفا شود.

این درحالی است که دولت افغانستان و گروه طالبان نیز این خبر را رد کرده‌اند.

پیش از این نیز چندین بار مقام‌های ارشد امریکایی مدعی شدند که روسیه با گروه طالبان همکاری می‌کند، اما این ادعاها همواره از سوی مسکو رد شده است.