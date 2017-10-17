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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۴۴

مدیر کل ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد:

۲۹ پروژه ورزشی در شهرستانهای بویراحمد و دنا در دست احداث است

۲۹ پروژه ورزشی در شهرستانهای بویراحمد و دنا در دست احداث است

یاسوج- مدیر کل ورزش و جوانان کهگیلویه وبویراحمد گفت: ۲۹ پروژه ورزشی در شهرستانهای بویراحمد و دنا در دست احداث است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد تقی علوی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد تاکنون شش پروژه افتتاح و دیگر پروژه ها نیز در صورت تامین اعتبارات لازم تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی بیان داشت: در هفته تربیت بدنی هفت پروژه ورزشی افتتاح و به بهره برداری می رسد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان با اشاره به حمایتهای نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این هفت پروژه شامل سالن  ورزشی سروک، زمین ورزشی روستای ده شیخ، زمین ورزشی سپیدار، زمین ورزشی گنجه ای بزرگ، سالن ورزشی بن زرد و سالن ورزشی سپیدار است.

علوی یادآور شد: از این هفت پروژه اعتبار ساخت شش پروژه از محل اعتبارات هدایای خاص وزارت نفت و اعتبار یک پروژه نیز از محل اعتبارات ملی تامین شده است.

کد مطلب 4117114

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