ارائه مشاوره تغذیه رایگان در ایستگاه های منتخب مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از این پایگاه های سلامت اکنون با همکاری معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران با عنوان "غذا، معنویت و سلامت" در ایستگاه تئاتر شهر در حال فعالیت است. هدف از برگزاری این پایگاه، توسعه و ارتقای فرهنگ سلامت اجتماعی و افزایش سلامت جسمانی مسافران مترو است. مسافران می توانند از امروز (۲۸ مهر) با مراجعه به کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت مستقر در این پایگاه از مشاوره رایگان بهره ببرند.

همچنین پویش اطلاع رسانی و پیشگیری از ابتلا به بیماری سل و مشاوره تغذیه در دو ایستگاه صادقیه و میدان حضرت ولی عصر(عج) درحال برگزاری است.

روزهای ۲۵ و ۲۶ مهر ماه نیز به مناسبت هفته سلامت روان و باهمکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۲، مشاوره رایگان سلامت در دو ایستگاه خیام و دروازه شمیران ارائه می شود.