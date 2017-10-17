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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۷:۳۶

ارائه مشاوره تغذیه رایگان در ایستگاه های منتخب مترو تهران

ارائه مشاوره تغذیه رایگان در ایستگاه های منتخب مترو تهران

به مناسبت هفته جهانی غذا در چند ایستگاه مترو تهران، پایگاه های مشاوره رایگان سلامت دایر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از این پایگاه های سلامت اکنون با همکاری معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران با عنوان "غذا، معنویت و سلامت" در ایستگاه تئاتر شهر در حال فعالیت است. هدف از برگزاری این پایگاه، توسعه و ارتقای فرهنگ سلامت اجتماعی و افزایش سلامت جسمانی مسافران مترو است. مسافران می توانند از امروز (۲۸ مهر) با مراجعه به کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت مستقر در این پایگاه از مشاوره رایگان بهره ببرند.

همچنین پویش اطلاع رسانی و پیشگیری از ابتلا به بیماری سل و مشاوره تغذیه در دو ایستگاه صادقیه و میدان حضرت ولی عصر(عج) درحال برگزاری است. 

روزهای ۲۵ و ۲۶ مهر ماه نیز به مناسبت هفته سلامت روان و باهمکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۲، مشاوره رایگان سلامت در دو ایستگاه خیام و دروازه شمیران ارائه می شود.

کد مطلب 4117160

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