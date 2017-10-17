تبیین و انتقال فرهنگ انسان ساز عاشورا در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی بعد از ظهر سه شنبه در آیین اختتامیه شعر و داستان "افتو" در یاسوج افزود: باید در تبیین این نهضت انسان ساز تلاش کرد و این مهم را به جامعه انتقال داد و تبیین ابعاد و فلسفه ای که امام حسین(ع) به دنبال آن بود برای جامعه ضروری است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گفت: سه رکن اصلی در نهضت عاشورا وجود دارد که مبتنی بر تعقل و منطق است، عزت و حماسه نیز از ابعاد مهم آن است و عشق و عاطفه در این مسیر مبحث دیگری از آن محسوب می شودپ

محمدی ابراز داشت: عاشورا یک حرکت الهی و انسانی است و امروز اثرات آن را در تمام جوامع و ادیان مختلف می بینیم و همچنین این موضوع و حضور اقشار مختلف جوامع طی حرکت مردم در اربعین مشاهده خواهد شد و حضور و حرکت امام حسین صرفا برای خداوند بود و این اثر ماندگار است و همیشه در قلب ها می مانند و جاودانه است.

محمدی گفت: اثر گذاری و ماندگاری هنر امروزه مهم است و می توان به هویت بخشی و پویایی جامعه از طریق این ظرفیت ها کمک کرد.

وی خاطرنشان کرد: ادبیات دفاع مقدس اوج ایثار و گذشت است و چیزی که امروز در جامعه ما لازم است، این است که مطالبات و خواست مردم برای اصلاح جامعه در ابعاد مختلف در قالب هنر پیاده، و ثبت و در اختیار جامعه قرار بگیرد.

محمدی تصریح کرد: امید است اقدامات شعر عاشورایی و دفاع مقدس که برگرفته از حرکت جهادی و انسان ساز عاشورا است، زمینه را برای هدایت و ارشاد در جامعه فراهم کند.