  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۲۰:۲۳

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد:

انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان ضروری است

انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان ضروری است

یاسوج- مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد گفت: انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عباس آسمند شامگاه سه شنبه در آیین اختتامیه جشنواره شعر و داستان "افتو" در یاسوج افزود: این اختتامیه در حوزه های مختلف برگزار شده و بخشی از آن مربوط به دفاع مقدس است

آسمند گفت: دفاع مقدس سرشار از پیروزی های غرور آفرینی است که حاصل تلاش شیرمردان و شیر زنانی است که با عملکرد خود پیروزی های زیادی را رقم زدند و دفاع مقدس از ذهن و فکر هیچ ایرانی پاک نشد و نقش شاعران و نویسندگان در این حوزه  بارز است.

وی تصریح کرد: نغمه ها و آواهای طول دوران دفاع مقدس به نوعی نقش خود را ایفا کرد،  تا رزمندگان ما با شور و اشتیاق بیشتری وارد این عرصه شوند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گفت: شاعران و نویسندگان دفاع مقدس فرهنگ مناسبی را رقم زدند و بعد از جنگ نیز با شور و اشتیاق بیشتری به فعالیت پرداختند.

آسمند با بیان اینکه در دوران جنگ نویسندگان و شاعران اقدامات مناسبی در حوزه دفاع مقدس انجام دادند،  گفت: بعد از جنگ برای جاری شدن بیشتر این فرهنگ توسط نویسندگان و شاعران باید تلاش بیشتری شود و نسبت به انتقال این مهم به نسل های مختلف اقدام شود.

وی افزود: باید فرهنگ دفاع مقدس به خوبی برای جوانان تببین و به جامعه  منتقل شود و امید است نهایت توجه در حوزه دفاع مقدس وجود داشته باشند.

کد مطلب 4117251

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها