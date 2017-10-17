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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۲۱:۵۴

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

تخصیص آب استان به یک میلیارد مترمکعب خواهد رسید

تخصیص آب استان به یک میلیارد مترمکعب خواهد رسید

دهدشت- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: با برنامه ریزی‌ های انجام شده میزان تخصیص آب استان در بخشهای مختلف از ۳۵۰ میلیون مترمکعب فعلی به یک میلیارد مترمکعب خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: حجم آب تولیدی و روان آب استان حدود ۱۱ میلیارد متر مکعب است.

وی بیان داشت: بحران آب در کشور جدی است و باید از روان آبها برای توسعه استان به نحو مطلوبی استفاده شود.

احمدی تصریح کرد: با توجه به محرومیتهای استان تخصیص سهم آب این استان در بخشهای کشاورزی، آب شرب و صنعت ناچیز است و باید ارتقا یابد.

وی با بیان اینکه موضوع توازن در اعتبارات به خوبی در نظر گرفته می شود، گفت: حذف نابرابریها و در اولویت قرار دادن مناطق کمتر توسعه یافته و کمتر برخوردار از برنامه های مهم استانداری است.

کد مطلب 4117316

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