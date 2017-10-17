تخصیص آب استان به یک میلیارد مترمکعب خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: حجم آب تولیدی و روان آب استان حدود ۱۱ میلیارد متر مکعب است.

وی بیان داشت: بحران آب در کشور جدی است و باید از روان آبها برای توسعه استان به نحو مطلوبی استفاده شود.

احمدی تصریح کرد: با توجه به محرومیتهای استان تخصیص سهم آب این استان در بخشهای کشاورزی، آب شرب و صنعت ناچیز است و باید ارتقا یابد.

وی با بیان اینکه موضوع توازن در اعتبارات به خوبی در نظر گرفته می شود، گفت: حذف نابرابریها و در اولویت قرار دادن مناطق کمتر توسعه یافته و کمتر برخوردار از برنامه های مهم استانداری است.