توزیع ۲ میلیون عکس و پوستر شهدا بین زوار اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید یاسر موسوی شامگاه سه شنبه در نشست خبری موکب «احفاد مالک اشتر» ورامین، که در عمود ۸۶۰ مسیر نجف به کربلا مستقر است، گفت: برنامه فرهنگی اولویت موکب «احفاد مالک اشتر» مسجد امام سجاد(ع) در اربعین است، چرا که مبارزه امروز با یزیدیان زمان، مبارزه فرهنگی است.

وی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این موکب، اضافه کرد: سال گذشته این موکب در ۱۰ روز از بیش از ۱۰۰ هزار نفر از زائران اربعین امام حسین(ع) را پذیرایی کرد.

مسئول موکب «احفاد مالک اشتر» مسجد امام سجاد(ع) ورامین با بیان این که موکب با همکاری عشایر عراقی بومی برپا می شود، افزود: در موکب احفاد مالک اشتر، ایرانی و عراقی در کنار هم خادم زوار امام حسین(ع)خواهند بود و قصد نداریم پذیرایی را به سمت تجمل گرایی ببریم و با سادگی و با برنامه های فرهنگی پیش خواهیم رفت.

وی با بیان این که در اربعین حسینی(ع) از ملل مختلف زوار داریم و مجبوریم نوع پذیرایی را با توجه به سلیقه ها تعیین کنیم، گفت: ورامین دارای ۵ موکب در عراق است، که در نجف، کربلا، مسیر نجف به کربلا و کوفه مستقر خواهند شد و موکب مسجد امام سجاد(ع) ورامین با نام موکب احفاد مالک اشتر در عمود ۸۶۰ فعالیت می کند.

موسوی افزود: اتحاد و ایجاد همدلی بین شیعیان جهان در اربعین حسینی مهمترین هدف از برپایی موکب در ایام اربعین است و سعی داریم فرهنگ پذیرایی خالصانه و ساده از زائران اربعین حسینی حفظ شود.

فرزند شهید اصفهانی، که یکی از دست اندرکاران موکب احفاد مالک اشتر است، نیز طی سخنانی در این نشست گفت: امسال ۲ میلیون عکس و پوستر شهید در بین زوار توزیع می شود.

مجید اصفهانی افزود: فرزندان شهدا نام شهدا را در کربلا طنین انداز خواهند کرد و طرح نایب الشهید با استفاده از تصاویر تمام شهدای جهان اسلام انجام می شود و در این طرح هر زائر امام حسین(ع) می تواند به یاد یک شهید در پیاده روی اربعین شرکت کند که در موکب مسجد حضرت سجاد (ع) پوستر شهید چاپ و اهدا می شود.

وی ادامه داد: سال گذشته ۳۰۰ هزار زائر اربعین حسینی به نیابت از ۳۰۰ هزار شهید جهان شیعه در راهپیمایی اربعین شرکت کردند.

امیر محمدی، یکی دیگر از متولیان موکب نیز اظهار داشت: ۱۲۰۰ متر مکعب از محل اسکان و پذیرایی موکب مسقف شده است و دارای آب گرم و خدمات لازم خواهد بود.

وی افزود: نذورات مردمی تنها منبع مالی هزینه های موکب است و هیچ کمک دولتی دریافت نکردیم.