مراسم گرامیداشت روز و هفته پارالمپیک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین دوره مراسم گرامیداشت روز و هفته پارالمپیک امروز با حضور جمعی از ورزشکاران فعال در ورزش جانبازان و معلولان در تهران برگزار شد.

محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک و رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، مسعود اشرفی دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک، احمد ارشدی معاون مالی این کمیته، شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک، عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی وزارت ورزش و محمدعلی شجاعی رئیس فدراسیون تیروکمان همراه با مسئولان فدراسیون نابینایان و ناشنوایان، فدراسیون ورزش های استثنایی و همچنین نمایندگان نهادهای دیگر از حاضران در مراسم بودند.

مراسم گرامیداشت روز و هفته پارالمپیک با رژه نمایندگانی از رشته های مختلف فعال در ورزش معلولان در حالی برگزار شد که در ابتدای این مراسم گروهی با توپ به اجرای حرکات ورزشی و نمایشی پرداختند. در این فاصله زهرا نعمتی دارنده مدال طلا مسابقات تیر و کمان بازی های پارالمپیک لندن و ریو نیز طی صحبت هایی به چگونگی ورودش به ورزش معلولان و آنچه وی را برای پیشرفت در این عرصه مصمم کرد، اشاره داشت.