استفاده از محصولات فولادی ژاپن در هواپیماسازی اروپا تعلیق شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، رگولاتور هواپیمایی اروپا به شرکت های هواپیما سازی توصیه کرد تا استفاده از محصولات فولادی شرکت «کوبه استیل» ژاپن در قطعات خود را تا زمانی که مشروعیت این شرکت اثبات نشده، به تعلیق در آورند.

این تصمیم رگولاتور هواپیمایی اروپا به دنبال رسوایی تقلب در داده های این شرکت ژاپنی اتخاذ می شود.

این اقدام «آژانس ایمنی هواپیمایی اروپا» دردسر جدیدی برای شرکت «کوبه استیل» محسوب می شود. این شرکت ژاپنی با دستکاری اطلاعات خود در مورد قدرت و دوام محصولاتش به فعالان صنعت هواپیماسازی، خودرو سازی، تولید قطار و سایر صنایع شوک بزرگی وارد کرده است.

«آژانس ایمنی هواپیمایی اروپا» اعلام کرد تا زمانیکه مشروعیت قطعات فولادی تولیدی شرکت «کوبه» معین نشده، پیشنهاد می شود که شرکت های هواپیما سازی برای تامین قطعات خود به شرکت های دیگر مراجعه کنند.

البته رگولاتور هواپیمایی اروپا اعلام کرد این نگرانی در این مقطع به اندازه کافی جدی نیست که صلاحیت پرواز هواپیماها نیازمند داشتن مجوز اجباری باشد.

زنجیره عرضه شرکت فولاد «کوبه» ژاپن ۵۰۰ شرکت در سرتاسر جهان را درگیر خود کرده است و رسوایی تقلب در کیفیت محصولات این شرکت منجر به سقوط آزاد سهام «کوبه» شده است.

این رسوایی شرکت «کوبه» لکه ننگ تازه ای در میان شرکت های تولید کننده ژاپنی دیگر با پروند های مشابهی مانند شرکت خودروسازی «میتسوبیشی» و «نیسان» تلقی می شود.

«آژانس ایمنی هواپیمایی اروپا» در اطلاعیه خود خواستار تعلیق خرید قطعات شرکت «کوبه استیل» در هواپیما، موتور و پروانه از سوی شرکت های هواپیماسازی شده است.

«آژانس ایمنی هواپیمایی اروپا» در اطلاعیه «اطلاعات ایمنی» خود به تمامی سازمان هایی که ممکن است از محصولات شرکت «کوبه» در زنجیره تولید خود استفاده کرده باشند، سفارش کرد در آنها بازبینی کنند و زمان استفاده از محصولات شرکت «کوبه» را در محصولات خود بررسی کنند.

پیش از این شرکت ایرباس و بوئینگ اعلام کرده بودند که در حال بازبینی قطعات بکار رفته ساخت «کوبه استیل» در هواپیماهای خود هستند.

در حال حاضر تولیدات فعلی شرکت «کوبه» در مظان تقلب قرار دارند.