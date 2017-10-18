صداوسیما برنامه هایی برای آشنایی مردم با حقوق شهروندی تولید کند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی بعدازظهر چهارشنبه در نشست کارگروه امور بانوان و خانواده استان افزود: صدا و سیمای استان باید در این راستا برنامه هایی تولید و مردم را از حقوق خود آگاه کند.

وی بیان داشت: همچنین صدا و سیما باید علاوه بر آموزش حقوق شهروندی، نسبت به اجرای برنامه ویژه" حقوق کودک" نیز اقدام کرده و در این راستا اطلاع رسانی کند.

محنایی بیان داشت: در راستای حقوق کودکان باید کارگروهی در استان تشکیل و به صورت فصلی نشستهای با حضور اعضا کارگروه برگزارشود.

وی افزود: و در پایان هر فصل خروجی و مصوبات این کارگروه به استانداری ارائه شود.

محنایی با بیان اینکه با گذشت هشت سال از مصوبه این کنوانسیون تا کنون هیچ کارگروه متناظری با آن در استانها تشکیل نشده است، گفت: در آینده نزدیک این کارگروه در استان و به تبع آن در شهرستانها تشکیل شود.