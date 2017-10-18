ایران با تمام تهدیدات خاورمیانه در ارتباط است

به گزارش خبرگزاری مهر «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل در جریان جلسه امروز خود در شورای امنیت سازمان ملل، با تکرار یاوه گویی های خود علیه کشورمان، ایران را به عنوان یک تهدید در منطقه خاورمیانه خطاب کرد و گفت هر تهدیدی در این منطقه به نوعی با ایران در ارتباط است.

وی همچنین با انتقاد مجدد از برجام، بار دیگر به ناچار به پایبندی ایران به تعهدات خود در راستای تعهدات هسته ای اعتراف کرد و در عین حال مدعی شد که رفتارهای ایران همچنان نادرست است.

«هیلی» در ادامه سخنان خود درباره ایران مدعی شد که ایران به بخش های مختلف خاورمیانه تسلیحات صادر می کند و این موضوع ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت به حساب می آید.

به گفته نیکی هیلی، سفرهای متعدد سردار «قاسم سلیمانی»، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به خارج از ایران نیز موردی دیگر از نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت است.

وی همچنین مدعی شد که برای قضاوت در مورد ایران، باید تمام ابعاد رفتار تهاجمی این کشور را در نظر گرفت و نباید تنها از نگاه هسته ای ایران را قضاوت کرد.

هیلی در ادامه سخنان خود با مخرب خواندن فعالیت های ایران (در منطقه)، اعتراف کرد که آمریکا به دنبال مواجهه با تمام جنبه های عملکرد ایران بوده و شورای امنیت باید سیاست های خود در قبال ایران را تغییر دهد.

این درحالیست که «واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در شورای امنیت با انتقاد تلویحی از سخنان هیلی با لحنی کنایه آمیز گفت: ظاهرا برخی دستور جلسه امروز را اشتباه گرفته اند. قرار بود (در جلسه امروز) در خصوص فلسطین بحث شود و نه برجام.