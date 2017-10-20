به گزارش خبرگزاری مهر ،سرهنگ نادر رحمانی سرپرست مرکز اطلاعات و مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای مواصلاتی کشور به صورت روان در جریان است و تاکنون هیچ گونه بارش و یا مداخلات جوی خاصی مشاهده و یا گزارش نشده است.

وی افزود: در محور کندوان تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۴:۰۰ امروز از مسیر کرج به سمت مرزن آباد ممنوع است و با اعلام ماموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۴:۰۰ امروز (جمعه) از مسیر مرزن آباد به سمت کرج به صورت یک طرفه خواهد بود.