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۲۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۳

جاده چالوس از ساعت ۱۷ یک طرفه می‌شود

جاده چالوس از ساعت ۱۷ یک طرفه می‌شود

رییس مرکز کنترل اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: جاده چالوس از مسیر مرزن آباد به سمت کرج از ساعت ۱۷ یک طرفه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ،سرهنگ نادر رحمانی سرپرست مرکز اطلاعات و مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا  در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای مواصلاتی کشور به صورت روان در جریان است و تاکنون هیچ گونه بارش و یا مداخلات جوی خاصی مشاهده و یا گزارش نشده است.

وی افزود: در محور کندوان تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۴:۰۰ امروز از مسیر کرج به سمت مرزن آباد ممنوع است و با اعلام ماموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۴:۰۰ امروز (جمعه) از مسیر مرزن آباد به سمت کرج به صورت یک طرفه خواهد بود.

کد مطلب 4119301
نورا حسینی

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