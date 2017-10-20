بازدید استاندار کهگیلویه و بویراحمد از چندین منطقه در شهر یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی بعد از ظهر جمعه به همراه نماینده بویراحمد و دنا در مجلس، شهردار یاسوج و تعدادی از اعضای شورای شهر، از چندین محله و منطقه شهر یاسوج بازدید کرد و مسئولین از نزدیک به بررسی مشکلات این مناطق پرداختند.

علی محمد احمدی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بازدید از محله "بختیاری ها" واقع در منطقه "شرف آباد" یاسوج گفت: مشکلاتی از قبیل جاده و همچنین جدول و کانال آب از جمله مشکلات این محله است.

احمدی افزود: به رغم خانه های خوبی که در این منطقه ساخته شده است، باید نسبت به حل مشکلات موجود محله با همکاری مردم اقدام کرد.

وی با بیان اینکه هدف ما ساماندهی و حل مشکلات موجود در مناطق مختلف شهرهای استان است، ابراز داشت: با برنامه ریزی مناسب و همکاری دستگاه های متولی و همچنین مردم می توان مشکلات موجود در این مناطق را حل کرد.

در ادامه این بازدید، هدایت اکبری رئیس شورای شهر یاسوج مهمترین مشکلات این خیابان را موضوع کانال آب و جاده عنوان کرد و گفت: در حوزه کانال آب، در صورت همکاری مردم می توان نسبت به ساماندهی مناسب و حل مشکلات اقدام کرد.

استاندار همچنین از خیابانی دیگر در منطقه "شرف آباد" بازدید کرد و مشکلات این منطقه را از نزدیک بررسی کرد.

در ادامه احمدی از روند اجرای عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان هایی در مناطق "بنسنجان" و " شهرک بلکو" بازدید کرد و مردم نیز مشکلات موجود در این مناطق را بیان کردند.