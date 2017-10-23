اجرای طرح تجمیع منابع گویا برای نابینایان سراسر کشور در تبریز 

خبرگزاری مهر، گروه استانها - زهرا ناصران: در سطح استان دو کتابخانه در زمینه تولید کتاب های بریل فعالیت می کنند یکی از این کتابخانه ها کتابخانه مرکزی تبریز و دیگری کتابخانه اوحدی مراغه ای است، در قسمتی از کتابخانه مرکزی تبریز فعالیت های فرهنگی برای تولید کتاب های بریل و کتاب های شنیداری با عنوان های مختلف برای نابینایان سراسر کشور راه اندازی شده و قرار است کتاب هایی با خط بریل در قفسه های کتابخانه های سراسر کشور و تبریز قرار گرفته و مورد استفاده روشندلان قرار بگیرد، برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص چاپ کتاب های بریل و گویا گفتگویی با روح الله ساعی مدیر بخش نابینایان کتابخانه مرکزی تبریز ترتیب دادیم که در ادامه می خوانید:

*در خصوص اجرای طرح تجمیع منایع گویا در سراسر کشور برای نخستین بار در تبریز توضیح دهید؟

طرح تجمیع منابع گویا برای ارایه به کتابخانه های عمومی سراسر کشور برای نخستین بار بر اساس رده بندی دیویی، فهرست نویسی و انتقال اطلاعات به کامپیوتر و سامانه تخصصی توسط این کتابخانه اجرا شد.

اجرای این طرح برای نخستین بار در تبریز انجام شده و با توجه به اینکه یکی از مشکلات اصلی نابینایان عدم دسترسی به کتاب های مورد نظرشان بود در این کتابخانه به صورت خط بریل و کتاب گویا تولید و نه تنها در اختیار نابینایان استان بلکه نابینایان دیگر استان ها حتی در شهرها و روستاهای دور افتاده نیز می توانند این کتابها را تهیه کرده و به مطالعه و اطلاعات عمومی خود اضافه کنند.

تمام منابع گویای کتابخانه های تحت پوشش کشور در تبریز تولید می شود و کتابخانه مرکزی تبریز در خصوص چاپ کتاب های عمومی با عنوان های مختلف در قالب خط بریل برای نابینایان سراسر کشور است که این امر اقدام ارزنده برای نخستین بار در شهر اولین ها اتفاق افتاد.

*آیا در کتابخانه مرکزی تبریز فضای خاصی برای انتشار کتاب بریل و گویا اختصاص یافته است؟

بخشی از کتابخانه مرکزی تبریز به چاپ کتاب های خط بریل برای نابینایان اختصاص یافته و بخشی از این کتابخانه به کارگاهی جهت منتشر کردن کتابهای عمومی با عنوان های مختلف برای روشندلان مجهز شده و این کارگاه شامل دستگاه های چاپ صنعتی، دستگاه های دیویی و صحافی بوده و کتابخانه مرکزی تبریز پس از انتشار این کتاب ها آن ها را به کتابخانه های سراسر کشور ارسال می کند و شهر تبریز پایلوت انتشار کتاب ها به صورت بریل و آشنایی نابینایان با مقوله مطالعه است.

*لطفا در خصوص چاپ کتابهای شاخص به صورت خط بریل نیز توضیح دهید؟

رونمایی از کتاب خود مراقبتی در ناخوشی‌های جزئی به صورت خط بریل با حضور وزیر بهداشت و مدیرعامل موسسه نابینایان بصیر رونمایی شد و همچنین کتاب خود مراقبتی در ناخوشی‌های جزئی به صورت خط بریل در کتابخانه مرکزی تبریز منتشر شده و این کتاب پس از انتشار در ۲۲ مهر ماه امسال با حضور وزیر بهداشت و مسئولان موسسه نابینایان بصیر در دانشگاه علوم پزشکی تبریز رونمایی شد این کتاب یک جلد است، اما در زمان تبدیل به خط بریل پنج جلد می شود.

کتاب مراقبت در رابطه با بیماری های سرطانی به صورت خط بریل در کتابخانه مرکزی تبریز برای مطالعه نابینایان با موضوع یماری های سرطانی است.

* لطفا در خصوص آمار عضویت و نوع فعالیت نابینایان و کم بینایان را در کتابخانه مرکزی تبریز توضیح دهید؟

در بخش نابینایان کتابخانه مرکزی تبریز چهارصد و ۵۵ نفر عضو هستند و حدود دویست و ۹۰ نفر تا سیصد نفر آنها فعال هستند، فعال بودن نابینایان در بخش کتابخانه به این صورت است که آنها ماهانه به صورت مراجعه تلفنی و حتی حضوری از خدمات این کتابخانه بهره مند می شوند و کتبهای مورد نظر خود را که به خطر بریل و یا به صورت کتاب گویا تولید شده را تهیه و مطالعه می کنند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان نیز در خصوص برگزاری نشست‌های کتابخوانی ویژه نابینایان به صورت ماهانه قول مساعدت و همکاری داده و یکی از اهداف بخش نابینایان کتابخانه مرکزی تبریز برگزاری نشست های کتابخوانی در مدارس استثنایی با هدف آشنایی نابینایان و معلولان در گروه های سنی مختلف نابینایان و دیگر معلولان در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان با مقوله کتابخوانی است.

* نخستین نشست کتابخوانی ویژه نابینایان در کتابخانه مرکزی تبریز با چه اهدافی برگزار شد؟

برگزاری اولین نشست کتابخوانی ویژه نابینایان به مناسبت روز جهانی عصای سفید برای نخستین بار در کتابخانه مرکزی تبریز برگزار شد، این نشست در ۲۷ مهر ماه امسال با حضور تعداد کثیری از نابینایان و کم بینایان برگزار شد و یکی از ویژگی های بارز برگزاری این نشست تاکید بر افزایش بهره وری توانایی گروه های مختلف سنی این قشر بود.

کتابخانه مرکزی تبریز کتاب هایی با عنوان و موضوع های مختلف برای نابینایان تهیه و در اختیار نابینایان و کم بینایان می گذارد و در نخستین نشست کتابخوانی ویژه نابینایان این قشر پس از مطالعه کتاب های مورد علاقه خود، چکیده مطالعات را به دوستان خود در این نشست ارایه دادند و جذابیت کتابخوانی نابینایان در دیگر نشست های کتابخوانی که در سطح کشور و یا استان برگزار می شود، در هیچ جایی قابل مشاهده نیست، چرا که آنها با استفاده از احساسات درونی خود دانسته ها و علم خود را برای یکدیگر توضیح داده و ارایه قوی آنها باعث تشویق و ترغیب دیگر نابینایان برای دریافت کتاب به صورت رایگان از کتابخانه مرکزی تبریز می شود.

نابینایان از لحاظ گفتاری توانمندتر از افراد دیگر جامعه هستند و شرکت کثیری از نابینایان کتاب دوست به تعداد دویست نفر رقم قابل ملاحظه ای است، زیرا در نشست های کتابخوانی دیگر افراد بیشتر از یکصد نفر حضور نمی یابند حضور حداکثری نابینایان نشان از سطح از سطح بالای توجه آنها به مقوله فرهنگ را نشان می دهد.

محمد محمدپور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی و شهرام خدایی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و محسن ارشدزاده مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی و مهدی رفعتی مدیرعامل موسسه نابینایان بصیر و همچنین خوشبخت رئیس آموزش و پرورش مدارس استثنایی استان و فرمانده پایگاه بسیج کارکنان استان در نخستین نشست کتابخوانی ویژه نابینایان حضور داشتند و شرکت مسئولان بلند پایه در این نشست اهمیت این مراسم را نشان می دهد و در این نشست مریم عباس پور حقیقت کتاب "متروی قشنگ من"، آنیتا سرتیبی کتاب "دایره المعارف مصور تاریخ"، محمد تقی سیری دیوان "آرزی دانالار"، اسماء رنجبری کتاب "دختر نارنج و ترنج"، فاطمه قنبری کتاب "عدل الهی" و رباب مهدوی کتاب "سیمای زینب کبری (س)" را در این نشست ارایه دادند.