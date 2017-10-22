شرایط ایجاد اشتغال معلولان در استان سمنان تسهیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز بعد از ظهر یک شنبه در دیدار با اعضاء انجمن نابینایان سمنان به میزبانی استانداری مهمترین درخواست جامعه نابینایان و کم بیناها را اشتغال عنوان کرد و ابراز داشت: با تسهیل شرایط اشتغال برای معلولان این افراد به آرامش رسیده و می توانند تشکیل زندگی دهند.

وی افزود: معلولان و نابینایان نباید اشتغال را صرفاً در بخش دولتی جستجو کنند لذا بهتر است ابتدا این افراد در بخش های خصوصی و غیر دولتی مشغول به کار شده و سپس در صورت وجود موقعیت های دولتی، تغییر مسیر دهند.

استاندار سمنان با بیان اینکه استفاده از امکانات فضای شهری برای معلولان در جامعه به درستی تعریف نشده است، ابراز داشت: درخصوص مناسب سازی فضای شهری و ایجاد مبلمان مناسب برای معلولان در دستور کار معاونت عمرانی قرار خواهد گرفت تا این موضوع از طریق شهرداری ها پیگیری شود.

خباز با بیان اینکه نابینایی نقص نیست، به همین دلیل نباید این افراد را معلول خطاب کنیم، تصریح کرد: سه سال در بهزیستی کشور معاون و قائم مقام بودم و اگر همه ادوار خدمتم در دوران معلمی و نمایندگی مجلس را با آن دوران مقایسه کنم، هرگز با آن سه سال برابری نخواهد کرد؛ چون به مجموعه ای خدمت می کردیم که قلوب شکسته آن ها، جایگاه پروردگار است.

وی تاکید کرد: امیدواریم که مسئولان توفیق خدمت را فقط به یک روز خاص در سال محدود نکنند و این جلسات در شهرستان ها توسط فرمانداران ادامه داشته باشد.