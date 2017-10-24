به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد رایانی مخصوص که چند سالی است اثری را در مقام کارگردان به صحنه نبرده است، قصد دارد یکی از آثار موفق پیشین خود را بار دیگر روی صحنه ببرد. «خشم و هیاهو» اثری است که رایانی مخصوص آن را در سال ۷۸ در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه برده بود، وی قصد دارد بار دیگر این اثر را تا پایان سال جاری در پردیس تئاتر «شهرزاد» اجرا کند.

در اجرای این اثر نمایشی در سال ۷۸ بازیگرانی چون مجید آقاکریمی و علی سلیمانی حضور داشتند.

وحید رهبانی دیگر کارگردان تئاتر است که تا پایان سال جاری، اثری جدید را در پردیس تئاتر «شهرزاد» روی صحنه می برد. وی قصد دارد یکی از نمایشنامه های «اگر» و «هنر» را به عنوان جدیدترین تجربه کارگردانی خود اجرا کند.

رضا ثروتی از دیگر کارگردان های شناخته شده تئاتر ایران است و قصد دارد نمایش «هملت» را در پردیس تئاتر «شهرزاد» اجرا کند. البته هنوز تاریخ دقیق اجرای این اثر نمایشی مشخص نیست. وی پیش از این نمایش «مکبث» از آثار ویلیام شکسپیر را به صحنه برده بود.

همچنین افشین هاشمی نیز که پیش از این نمایش «شیرهای خان باباسلطنه» را در پردیس تئاتر «شهرزاد» به صحنه برده بود، قصد دارد بار دیگر این اثر نمایشی را در این سالن تئاتری اجرا کند. در این اثر نمایشی گلاب آدینه، محمدرضا مالکی، شهرام مسعودی، علیرضا ناصحی، وحید نفر، محمدرضا آزادفرد، افشین هاشمی، مسیح کاظمی، فاطمه حیدری‌فر، الناز سلیمانی، احسان بیات‌فر، مانیا علیجانی، صبا گرگین‌پور، محمد دائی‌چین، مهدی پناهی، مبین دودانگی، معین طاهری‌طاری، صابر گل‌محمدی و مونا فرجاد به ایفای نقش پرداخته بودند.