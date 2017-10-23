قزاقستان برای تجارت با ایران مصمم است

به گزارش خبرنگار مهر، کوشربایف استاندار قیزیل اوردا که در راس هیات اقتصادی وارد مازندارن شده بود عصر دوشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی مازندران هدف از سفر به این استان را توسعه مناسبات اقتصادی بین دو استان قیزیل اوردا و مازندارن خواند و گفت: قزاقستان در ایجاد رابطه اقتصادی با ایران مصمم است و در این باره نیز با همکاری کشورهای همسایه اقدام به راه اندازی خط ریلی برای سهولت حمل و نقل بین قزاقستان و ایران کرده است.

وی ایجاد پروژه های عظیم در قزاقستان را برای تقویت مراودات اقتصادی بین دو کشور موثر دانست و اظهار داشت: کشور قزاقستان از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در بین کشورهای مشترک المنافع حرف اول را می زند و آمار در این زمینه هم این رشد را تصدیق می کند.

کوشربایف ادامه داد: بیشترین میزان سرمایه گذاری در ۲۶ سال اخیر بالغ بر ۸۵ درصد آن در قزاقستان صورت گرفته است و استان قیزیل اوردا نیز با ۲۲۶ هزار کیلومتر مربع مساحت از این پیشرفت بی نصیب نمانده و در بین استانهای قزاقستان در جایگاه پنجم از لحاظ صنعتی و اجتماعی قراردارد.

استاندار قیزیل اوردا یادآور شد: توسعه صنعت در استان قیزیل اوردا در ۵ساله اخیر چهار برابر شده و میزان ساخت و ساز و ساختمان سازی نیز به سه برابر رسیده است.

وی به پیشرفت های علمی این استان اشاره کردو بیان داشت: بیش ا ز۹۷ درصد محصلان در این استان به دانشگاهها وارد می شوند و میزان بالای علم آموزی را در قیزیل اوردا نشان می دهد .

کوشربایف به علاقمندی استان متبوعش برای همکاری های دو جانبه با مازندران اشاره کردو گفت: همکاری های اقتصادی ،کشاورزی و تجاری بین دو استان در طولانی مدت می تواند به نفع طرفین باشد.

وی یادآور شد: همکاری هایی در زمینه کشت برنج در ۷۰هکتار ار اراضی این استان ،احداث دو کشتارگاه طبق موازین اسلامی ، همکاری در بخش دامداری از زمینه های است که این استان با ایران به تفاهم رسیده است.

استاندار قیزیل اوردا همکاری موجود بین دو استان را از حد مطلوب پایین تر دانست و ابراز امیدواری کرد : با همکاری در همکاری های بیشتری بین دو کشور ایجاد شود .

کوشربایف در خاتمه سخنانش همکاری در بخش غلات بخصوص ذرت را خواستار شدو خاطر نشان کرد: همکاری در بخش میوه و غلاتی همچون ذرت می تواند میزان مشارکت اقتصادی بین دو کشور را افزایش دهد به گونه ای که با تسهیل ورود تجار ایرانی می توانند با ورود به خاک قزاقستان به خاک کشورهای همجوار و مشترک المنافع نیز وارد شوند.