مهدی امیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دیدار پنجشنبه تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال اظهار داشت: مطمئنم که این دربی بازی قشنگی می‌شود چون به احتمال زیاد هیچ کدام از دو تیم از شکست در این بازی نمی‌ترسند و برای پیروز شدن به اندازه کافی انگیزه دارند. هر دو تیم با پیروزی در جام حذفی بحران‌های قبلی را پشت سر گذاشته اند و با روحیه بالا آماده این بازی می‌شوند.

وی افزود: استقلال با پیروزی خوب و به موقعی که مقابل نساجی به دست آورد از بحران خارج شد و روحیه به این تیم بازگشت. از آنجایی که در دربی‌های زیادی بازی کردم و شرایط این بازی را درک می‌کنم می‌دانم بازیکنان و بخصوص بازیکنان باتجربه وقتی سوت آغاز این بازی به صدا در می‌آید دیگر به شرایط گذشته و آینده تیمشان فکر نمی‌کنند و تمام «هم و غمشان» پیروز شدن در این بازی است.

کاپیتان پیشین استقلال بیان داشت: تماشاگران حاضرند تیمشان کل بازی‌های فصل را ببازد اما این یک بازی را ببرد. این حس به بازیکنان هم منتقل می‌شود و یکی از عواملی که باعث بالا رفتن حساسیت دربی می‌شود همین حس و حال است. این خاص همه دربی‌های دنیا است و فقط به بازی استقلال و پرسپولیس خلاصه نمی‌شود.

مدافع سابق آبی‌ها افزود: ۹ سال برای استقلال بازی کردم و حدودا چهارده تا پانزده بار حضور در دربی را تجربه کردم و در این بازی ها ۳ بار پاس گل دادم. دو بار به آرش برهانی پاس گل دادم و یک پاس گل چیپ هم به مجتبی جباری در آن بازی که سه بر صفر برنده شدیم. این بهترین پاس گلی بود که من در استقلال دادم.

وی با بیان اینکه آن دربی بهترین دربی بوده که در آن بازی کرده است، اضافه کرد: اگر بخواهم از بدترین خاطره‌ام در دربی‌ یاد کنم به شکست ۲ بر یک بر می‌گردد که مرحوم هادی نوروزی و کریم باقری به ما گل زدند. در صحنه گل اول، پرسپولیسی‌ها از جناح چپ سانتر کردند و توپ از روی سر من رد شد و زنده یاد نوروزی توپ را گل کرد. با این که در آن صحنه بعد از من چهار مدافع دیگر ایستاده بودند اما من شدم و «کاسه کوزه‌ها سر من شکست». تعصب ما روی استقلال و پیراهن این تیم خیلی زیاد بود و من بعد از آن بازی تا دو هفته فقط برای تمرین از خانه بیرون می‌آمدم. چون خجالت می‌کشیدم با مردم و هواداران روبرو شوم.

امیر آبادی در خصوص شکست ۳-۲ استقلال در دربی موسوم به «دربی ایمون زاید» بیان داشت: من قرار بود بازیکن ثابت و کاپیتان استقلال در آن بازی باشم اما اتفاقاتی افتاد که مرا از ترکیب بیرون گذاشتند. نمی‌خواهم پرونده آن بازی را باز کنم چون اگر درباره پشت پرده‌های آن بازی صحبت کنم خیلی‌ها شرمنده هواداران می‌شوند. آنهایی که باید بدانند، می‌دانند در آن بازی چه اتفاقاتی افتاد. شاید به خاطر بازوبند کاپیتانی شاید هم به دلایل دیگری مرا از ترکیب بیرون گذاشتند اما خوشحالم که در آن فاجعه سهمی نداشتم و لااقل به پای من نوشته نشد.

پیشکسوت استقلال اظهار داشت: نتیجه دربی هشتاد و پنجم را پیش بینی نمی‌کنم اما آرزو می‌کنم که استقلال برنده این بازی باشد. به خاطر این هواداران و به خاطر خودم و به خاطرتیمم دوست دارم تیم ما برنده باشد. امیدوارم استقلال بازی را ببرد و ما هم سرمان را جلوی هواداران بالا بگیریم.