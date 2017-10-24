آقامصطفی معتقد است فقیه، ولایت عامه بر جمیع شئون اداره حکومت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره بزرگداشت منزلت و خدمات علمی و انقلابی آیت الله شهید سیدمصطفی خمینی در دانشگاه تهران برگزار شد. حجت الاسلام ابوالقاسم مقیمی در این نشست در مورد حدود و اختیارات ولی فقیه از منظر امام خمینی و آیت الله سیدمصطفی خمینی به سخنرانی پرداخت.

وی گفت: رساله ای را آقامصطفی خمینی در مورد ولایت فقیه نگاشته اند که مربوط به زمانی می شود که این مباحث زیاد مطرح نبود. ایشان به صورت استدلالی و روش شناسی فقهی به این مسئله پرداخته اند.

وی افزود: آقا مصطفی به ابعاد مسئله توجه داشته اند. این از نقاط قوت نویسنده است که وقتی وارد بر یک موضوع جدید می شود به خوبی ابعاد مسئله را مورد ارزیابی قرار می دهد.

مقیمی ادامه داد: توجه به رابطه دین و سیاست و رابطه این دو مورد توجه آقا مصطفی بوده است. اقسام ولایت، ولایت فقیه و تداوم ولایت معصومان، پیشینه ولایت فقیه، مفهوم امامت در فرهنگ اسلامی، شرایط حاکم اسلامی، ولایت یا وکالت حاکم، قلمرو ولایت فقیه و اختیارات فقیه، تزاحم فقها در بحث ولایت از جمله مسائلی است که توسط ایشان مطرح شده است. یکی از ویژگی های بحث های ایشان نظام واره بودن مباحث ایشان است.

وی افزود: نکته مورد توجه ولایت مطلقه و قلمرو اختیارات است. امام فرمود زمانی که به شئون پیامبر نگاه می کنیم، شئونی در عرصه اداره حکومت می بینیم. پیامبر به عنوان حاکم اسلامی شأن حکومت داشته است. مرحوم امام به این نکته می پردازند که امتداد این اختیارات حاکم اسلامی برای فقیه هم هست.

وی گفت: رساله آقا مصطفی در باب ولایت فقیه و اختیارات حاکم اسلامی به ولایت فقیه در عرصه اجرا معطوف است. ایشان ادله روایی را لیست می کند و بحث ولایت فقیه را از مسائل واضح می داند. ایشان دقت در تعبیر دارند و از کلمه ولایت مطلقه استفاده نمی کنند ولی آن را توضیح می دهند.

حجت الاسلام مقیمی تصریح کرد: مطلقه به این معنی که هیچ گونه مصالحی در نظر گرفته نشود و فرد هر چه خواست بکند نیست و مرحوم آقا مصطفی این تلقی را رد می کند. به تعبیر ایشان فقیه، ولایت عامه بر جمیع شئون اداره حکومت دارد.

وی در پایان گفت: ایشان تصریح می کند حکومت مخصوص امامان نیست و در زمان غیبت این وظیفه را بر عهده فقیهان می گذارد. آقا مصطفی با پیوستگی دین و سیاست و مسئولیتی که خداوند بر عهده پیامبران برای تشکیل حکومت می گذارد، بحث خود را مطرح می کند.