نخستین گروه زائران پاکستانی اربعین حسینی وارد زاهدان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد مردمی اربعین سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام مهدی وظیفه‌دان اظهار داشت: نخستین گروه زائران پاکستانی اربعین روز گذشته وارد زاهدان شده و در زائرسرای امام رضا(ع) اسکان پیدا کردند.

مسئول زائرسرای امام رضا(ع) زاهدان گفت: این زائران که در مجموع ۷۰ نفر هستند به صورت متفرقه وارد شهر شده بودند و بعضاً برای اسکان شب با مشکل مواجه بودند که توسط تیم‌های رصد ستاد اربعین، شناسایی و از سطح شهر یا ترمینال‌های مسافربری به زائرسرا منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه این زائران قرار است صبح امروز زاهدان به مقصد مشهد و سپس مرز شلمچه ترک کنند، خاطرنشان کرد: اکثر این افراد از شهر پنجاب پاکستان هستند که شب گذشته در زاهدان اسکان یافته و از پذیرایی غذای گرم و سایر خدمات تدارک دیده شده ستاد بهره‌مند شدند.

حجت‌الاسلام وظیفه‌دان خاطرنشان کرد: عصر روز گذشته قریب به ۲۵ خادم افتخاری دوره توجیهی و آموزشی خود را طی کرده و خدمت‌رسانی به زائران را آغاز کرده‌اند که در روزهای آتی نیز از سایر خادمانی که در ربات تلگرامی ثبت‌نام کرده‌اند استفاده خواهد شد.

عضو ستاد مردمی اربعین سیستان و بلوچستان بیان کرد: یکی از زوار که دچار مشکل خاصی شده بود توسط خادمان ستاد مردمی اربعین به اورژانس بیمارستان منتقل شد تا تحت درمان قرار بگیرد. همچنین یک خانم باردار نیز در جمع زائران وجود دارد که توسط بانوان خادم در محلی مناسب اسکان داده شده و تحت مراقبت‌های خاص است.