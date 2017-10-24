معرفی رسمی برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور به بازار سرمایه

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت انتقال داده­های آسیاتک؛ جلسه معارفه این شرکت برای ورود به بازار سرمایه عصر دوشنبه اول آبان‌ماه ۱۳۹۶ با حضور جمعی از مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری، کارگزاری، تأمین سرمایه، فعالان حقوقی و حقیقی بازار سرمایه به همراه هیات مدیره و مدیران آسیاتک برگزار شد.

در ابتدای این همایش یک روزه، مهندس محمدعلی یوسفی‌­زاده مدیرعامل شرکت آسیاتک گزارشی درباره برنامه‌های آتی و اطلاعات عملکرد مالی و دستاوردهای فنی این شرکت ارائه کرد.

مدیرعامل شرکت آسیاتک با اشاره به خدمات این شرکت به مشتریان از جمله ارائه اینترنت پر سرعت بر مبنای ADSL جهت مصارف خانگی و سازمانی، امکان ایجاد شبکه خصوصی مجازی VPN جهت اتصال بین دفاتر و شعب مختلف سازمان‌ها، ارائه خدمات پهنای باند اختصاصی با زیرساخت‌های مختلف، امکان ارایه خدمات میزبانی وب، دامنه اینترنتی، ایجاد و ارائه سرویس های ارزش افزوده،ارائه وای فای در اماکن عمومی،ارائه WiFi–PTMP و سرویس ویدیو درخواستیVOD را از جمله این خدمات دانست.

ارائه تلفن­‌های ثابت و حضور در بازار موبیلیتی با توجه به مجوز MVNO اخذ شده، ارائه خدمات پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری و ارائه خدمات مبتنی بر TD-LTE از طریق فرکانس ۲۶۰۰ در قالب کنسرسیوم فناوران و فرکانس ۲۳۰۰ در قالب کنسرسیوم تلاش، در آینده نزدیک نیز از جمله دیگر خدمات این شرکت در آینده خواهد بود که از سوی مهندس یوسفی‌­زاده نوید ارائه آن به کاربران داده شد.

یوسفی‌­زاده در بخش دیگری از سخنان خود بر این نکته تاکید کرد که این شرکت با آغاز پروژه‌ای از سال ۹۲، محتوای وب سایت‌های ایرانی را که سال‌ها در خارج از ایران نگهداری و مبالغ دلاری و یورویی بسیاری هزینه می‌شد با ایجاد ساختاری مطابق با استانداردهای بین المللی و همزمان با افزایش نرخ ارز به داخل ایران آورده تا به خرید بیشتر اینترنت و صرف هزینه کمتر کمک کند.

وی افزود: نرخ تحویل محتوا در این پروژه بیش از ۱۲۰ گیگ بر ثانیه است که روی دیسک‌هایی در دیتاسنتر آسیاتک با فضای ۲ پتابایت نگهداری می‌شود.

مدیرعامل شرکت آسیاتک درخصوص مذاکره با سرمایه گذاران خارجی گفت: مذاکره‌ای با دو شرکت از کشورهای آسیایی و اروپایی انجام شده، اما منتظر ورود «آسیاتک» به بازار سرمایه و تاثیرات آن بر شرکت هستیم تا پس از آن مذاکرات را پیش ببریم که در زمان مقتضی شفاف‌سازی خواهد شد.

وی در بخش پایانی سخنان خود درباره تاثیر نرخ ارز براین شرکت عنوان کرد: عمده تجهیزات وارداتی مورد نیاز در سال‌های گذشته خریداری شده و ریسک نرخ ارز از این بابت شرکت را تهدید نمی کند. در کل، سعی بر این خواهد بود تا با بهینه ترین امکانات و هزینه مالی، بیشترین بهره وری در فضای سرویس‌دهی صورت پذیرد.

سپس با حضور مدیرعامل، مشاور پذیرش، مدیر مالی و نماینده شرکت بورس اوراق بهادار تهران، پنل پرسش و پاسخ برگزار شد و به سوالات حضار که به صورت کتبی و شفاهی دریافت شده بود، پاسخ داده شد.

حمیدرضا دانش کاظمی مشاور پذیرش شرکت آسیاتک با بیان اینکه عمده درآمدهای شرکت از ۳ بخش تامین می‌شود که بخش اول و عمده آن بر مبنای ADSL است (VDSLهم به آن اضافه می شود)، بخش دوم درامدها از فروش پهنای باند اختصاصی و بخش سوم خدمات دیتاسنتر است که به طور معناداری در سودآوری شرکت تاثیرگذار است.

وی ضمن اعلام مسئولیت بازارگردانی یکساله این سهم پس از عرضه به صندوق بازارگردانی سهم آشنای یکم، درخصوص برنامه‌های آتی افزایش سرمایه گفت: آسیاتک مطابق برنامه هیات مدیره درصدد است یک سال پس از پذیرش در بورس تهران (محدوده اواخر سال ۹۶ یا اوایل سال ۹۷) پیشنهاد افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی داده تا در صورت موافقت سازمان بورس، سرمایه را از محل مطالبات و آورده سهامداران به ۹۰ میلیارد تومان برساند.

دانش‌کاظمی با اشاره به پیش بینی سود ۴۰ میلیارد تومانی در سال جاری گفت:۸۰ میلیارد تومان سود در سال ۹۷ مطابق برنامه کسب و کار شرکت پیش بینی شده که نشان از رشد قابل توجه حاصل از راه اندازی سرویس های جدید و طرح‌های توسعه‌ای آتی شرکت است. همچنین گزارش ارزش­گذاری شرکت مشتمل بر برآورد سود شرکت تا سال ۹۹ هم قبل از عرضه، افشا خواهد شد.

اسماعیل درگاهی، مدیر پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران از دیگر افراد حاضر در پنل پرسش و پاسخ بود که به سوالات حاضران پاسخ داد.

وی با اشاره به استقبال بازار درعرضه اولیه سهام شرکت های حاضر در حوزه ICT به جهت پتانسیل های رشد مطلوب این حوزه به سهامداران توصیه کرد قبل از تصمیم به خرید سهام، نیاز به تحلیل شرکت‌ها را در نظر بگیرند.

درگاهی درخصوص علت عرضه‌های اولیه سریالی در بورس و فرابورس گفت: عرضه‌ها در مقطعی به دلیل وجود اشکالاتی متوقف شده بود، اما در حال حاضر با صف شرکت‌های متقاضی عرضه در بورس مواجه هستیم و با درنظر گرفتن تعادل بین سهامداران و شرکت ها و ملاحظات بورس تا زمانی که به بازار و سرمایه گذاران آسیبی وارد نشود، این عرضه ها در مقطع فعلی ادامه‌دار خواهد بود.

گفتنی است، شرکت انتقال داده‌های آسیاتک با سرمایه ۳۰۰ میلیارد ریالی به عنوان برترین اپراتور ارتباطات ثابت در کشور در روز ٢٤ مهرماه سال ۱۳۹۶ با نماد "آسیاتک" در فهرست نمادهای بازار بورس اوراق بهادار درج شده است.