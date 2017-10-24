آمادگی بانک ایران زمین، برای ارائه خدمات بانکی به زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، شعب استانهای ایلام، کرمانشاه و خوزستان آماده خدمت رسانی وسیع به زائرین عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی شده اند.

به همین منظور تمهیدات لازم جهت راه‌اندازی باجه های ویژه پول گذاری مرتب در دستگاه‌های خودپردازی و افزایش سقف برداشت از خودپردازهای استانهای نامبرده شده تا سقف پنج میلیون ریال در این ایام انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است تمامی خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب، صدور کارت المثنی، رمز کارت، اینترنت بانک، همراه بانک و ... در اسرع وقت توسط شعب و باجه‌های بانک ایران زمین در استانهای فوق به زائرین ارائه خواهد شد.