  1. بازار
  2. بازار
۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۲۷

آمادگی بانک ایران زمین، برای ارائه خدمات بانکی به زائران اربعین

آمادگی بانک ایران زمین، برای ارائه خدمات بانکی به زائران اربعین

بانک ایران زمین شعب خود را در سه استان ایلام، کرمانشاه و خوزستان آماده خدمت رسانی مطلوب به زائرین عتبات عالیات در اربعین حسینی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، شعب استانهای ایلام، کرمانشاه و خوزستان آماده خدمت رسانی وسیع به زائرین عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی شده اند.

به همین منظور تمهیدات لازم جهت راه‌اندازی باجه های ویژه پول گذاری مرتب در دستگاه‌های خودپردازی و افزایش سقف برداشت از خودپردازهای استانهای نامبرده شده تا سقف پنج میلیون ریال در این ایام انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است تمامی خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب، صدور کارت المثنی، رمز کارت، اینترنت بانک، همراه بانک و ... در اسرع وقت توسط شعب و باجه‌های بانک ایران زمین در استانهای فوق به زائرین ارائه خواهد شد.

کد مطلب 4123636

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها