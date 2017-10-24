به گزارش برگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، نمایشگاه خوشنویسی هنرمندان گلستانی در گرگان گشایش یافت.

در این نمایشگاه ٨٦ اثر از هنرمندان استان در قالب سبک‌های کلاسیک خوشنویسی و در رشته نستعلیق، شکسته‌نستعلیق، نسخ، ثلث و نقاشی‌خط از آثار هنرمندانی از شهرستان‌های گالیکش، گنبدکاووس، مینودشت، آزادشهر، گرگان، ، رامیان و کردکوی برای علاقه‌مندان به نمایش گذاشته شد.

این نمایشگاه عصر روز سه‌شنبه یکم آبان ماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی با حضور مسئولان شهرستانی افتتاح شد و تا تاریخ هشتم آبان ماه ادامه دارد.

گفتنی است این نمایشگاه صبح‌ها از ساعت ٩تا١٢ و عصرها از ساعت ١٥ تا٢٠ در تالار فخرالدین اسعد گرگانی پذیرای علاقه‌مندان است.