۳ آبان ۱۳۹۶، ۱:۰۲

مرز باشماق میان ایران و سلیمانیه عراق بازگشایی شد

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل اعلام کرد: مرز باشماق مریوان با استان سلیمانیه از صبح فردا چهارشنبه (۳ آبان ۱۳۹۶) فعالیت عادی خود را از سر خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل آمده است: نظر به تقاضای شورای استانی سلیمانیه، فریختگان و خانواده معظم شهدای شیمیایی استان حلبچه، مرز باشماق مریوان با استان سلیمانیه، از صبح فردا چهارشنبه، ۳ آبان ۱۳۹۶ فعالیت عادی خود را از سر خواهد گرفت و بدین ترتیب علاوه بر انجام تردد متقابل مسافرین، کلیه عملیات گمرکی نیز به حالت عادی بازمی‌گردد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: در خصوص بازگشایی سایر مرزهای جمهوری اسلامی ایران با اقلیم کردستان عراق، به اطلاع رسانده می‌شود،  هنوز تصمیمی از سوی مسئولین امر اتخاذ نشده است.

