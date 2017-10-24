مرز باشماق میان ایران و سلیمانیه عراق بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل آمده است: نظر به تقاضای شورای استانی سلیمانیه، فریختگان و خانواده معظم شهدای شیمیایی استان حلبچه، مرز باشماق مریوان با استان سلیمانیه، از صبح فردا چهارشنبه، ۳ آبان ۱۳۹۶ فعالیت عادی خود را از سر خواهد گرفت و بدین ترتیب علاوه بر انجام تردد متقابل مسافرین، کلیه عملیات گمرکی نیز به حالت عادی بازمی‌گردد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: در خصوص بازگشایی سایر مرزهای جمهوری اسلامی ایران با اقلیم کردستان عراق، به اطلاع رسانده می‌شود، هنوز تصمیمی از سوی مسئولین امر اتخاذ نشده است.