انتخابات شوراهای دانش آموزی در۲۷۰۰مدرسه استان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدبهاءالدین ملک حسینی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این انتخابات ۱۲هزار و ۵۰۰نفر به عنوان شورای مدارس انتخاب می شوند.

وی بیان داشت: مسئولان استانی وشهرستانی به در راستای نظارت بر روند انتخابات در حوزه اصلی حضور خواهند یافت.

ملک حسینی اظهار داشت: انتخابات شوراها فرصتی مناسب برای رقابت دانش آموزان علاقه مند است.

وی برگزاری این انتخابات را فرصتی مناسب مشارکت مؤثر دانش آموزان در تصمیم گیری وبهره مندی از توانمندی وتقویت مسئولیت پذیری عنوان کرد.

ملک حسینی افزود: انتخابات شوراها از پایه سوم ابتدایی تا بالاترین پایه در دبیرستان است.