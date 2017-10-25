کارگاههای آموزشی برنامه شهاب در استان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این برنامه در۱۳شهرستان ومنطقه استان برای مدیران و آموزگاران دوره ابتدایی اجرایی شده است.

وی بیان کرد: در این طرح ۲۵هزار دانش آموز ابتدایی استان تحت پوشش این برنامه ملی قرار گرفتند.

زارع پورافزود: این برنامه از سال۱۳۹۲ برای دوره ابتدایی در استان آغاز شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را شناسایی و هدایت استعدادهای برتر وتقویت توانمندیهای دانش آموزان عنوان کرد.

زارع پور اظهار داشت: برای نخستین بار این طرح در سال جاری برای دانش آموزان متوسطه دوم در شهرستان دنا اجرایی می شود.